Rolný z Velkých Heraltic exceloval! Čtyři góly budou vykoupeny lahví Zelené

„Zápas nám nevyšel. Chybí nám spousta hráčů, a to se promítlo do konečného výsledku,“ poznamenal trenér Města Albrechtic Antonín Mura. „Kravaře byly o třídu lepší. Jasně nás přehrály. Byla to hra kočky s myší,“ pokračoval trenér Albrechtic.

Kravaře – Město Albrechtice 5:0 (2:0)

Branky: 28. (penalta) a 39. Baranek, 56. Barcal, 69. Tomíček, 76. Hrdlička. Rozhodčí: Beran – Hošek, Písečný. ŽK: Tomíček, Schreier, Heger. ČK: 87. Čanecký. Diváci: 158.

Kravaře: Kurka – Falhar (16. L. Kupka), Ferenz, Balcar, Kryštof – Heger (61. Ohřál), Schreier (61. Skront), Těžký, Tomíček (78. Korbel) – Baranek, Hrdlička (78. Benna). Trenér: Karel Štěpán.

Město Albrechtice: Vidlička – Pavlíček (61. Tichavský), Boček, Čanecký, Hrabovský (55. Nagy) – Fiala (68. Barkoci), Tipoas, Peterka (68. Šporik), Klepáček – Mlčoušek – Kováč. Trenér: Antonín Mura.