„Prošli jsme hektickým programem. Odehrát na této úrovni šest zápasů, a to během osmnácti dnů, je masakrem,“ podotkl trenér Kravař Michal Krzisch. Jeho tým vstoupil do utkání dobře. Už po třinácti minutách šel do vedení. Halaška sklepl míč pro Baranka a ten poslal hosty do vedení. „V prvním poločase jsme hráli dobře. Soupeř si kromě dvou střel na bránu nevypracoval téměř nic. První poločas byl zcela v naši režii. Škoda jen, že jsme neproměnili naše šance,“ poznamenal hostující stratég. Největší možnosti jeho týmu měli Halaška se Silberem.