„Věděli jsme, že to bude hlavně o nás, jak budeme úspěšní při dobývaní branky Raškovic,“ řekl na úvod pozápasového hodnocení kravařský trenér Michal Krzisch. „Od samého začátku jsme nasypali do pokutového soupeře několik centrů. Velké problémy nám ale dělal dobře chytající gólman soupeře,“ přiznal domácí stratég. Ve 20. minutě kopali domácí rohový kop, jenomže při něm propadli. Raškovice podnikly rychlý brejk, který zakončil Kaulinec vedoucím gólem. „Udělali jsme zbytečnou chybu. Naštěstí jsme ale dokázali rychle odpovědět,“ vydechl si Michal Krzisch. Po necelé půlhodině hry šel z boku k bráně Pavelek, nahrál Halaškovi a domácí kanonýr se nemýlil. O devět minut později přihrál Halaškovi Baranek a Kravaře vedly.

„V kabině jsme si řekli, že nesmíme ustoupit z naší hry. Kluci si to vzali k srdci a vstup do druhého poločasu jsme měli excelentní. Stačilo nám pět minut, abychom definitivně rozhodli. Zápas jsme zvládli s velkým přehledem. Kluky musím pochválit za přístup. Utkání jsme si užili, stejně tak naši fanoušci. Nyní máme týden na to, abychom se připravili na těžký zápas ve Stonavě,“ uzavřel Michal Krzisch.

Kravaře – Raškovice 9:1 (2:1)

Branky: 29., 39., 53. a 61. Halaška, 48., 50. a 64. Pavelek, 83. Těžký, 89. Kahler – 20. Kaulinec. Rozhodčí: Čuba – Boráň, Měkýš. ŽK: Javorek. Diváci: 290.

Kravaře: Hudeček – Tesařík, Kutty (65. Bitomský), Kudlík, Kahler – Pavelek (68. Heger), Nestroj, Těžký, Baranek (71. P. Kurka) , Silber (68. Harasim) – Halaška (65. Hrdlička). Trenér: Michal Krzisch.