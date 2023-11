/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět let vydržel bez fotbalu. Teď se vrátil. Zdeněk Pospěch, někdejší…

„Rozhodl náš špatný vstup. Když ve dvacáté minutě prohráváte 0:3, tak se těžko do utkání vracíte,“ byl naštvaný kravařský kouč Karel Štěpán. „Děláme hloupé chyby, nejsme důrazní. Nejsme zodpovědní ve vlastní šestnáctce. Za poslední dva zápasy jsme dostali devět branek, což jsem snad ještě nikdy nezažil. V Petřvaldě jsme zvolili špatnou taktiku,“ podotkl zkušený kouč.

Za stavu 3:0 se prosadil střelou zpoza šestnáctky Halaška. „Po zbytek prvního poločasu jsme byli lepším týmem, měli jsme šance, ty jsme bohužel neproměnili,“ okomentoval zbytek prvního poločasu Karel Štěpán.

Čekalo se, co Kravaře předvedou ve druhém poločase. „Řekli jsme si, že musíme hrát hlavně zodpovědně z defenzivy, to se nám na začátku dařilo. Měli jsme i šance, bohužel jsme je neproměnili,“ litoval kouč. Glabazňa běžel sám na brankáře, jenomže nedal. Stejně dopadl i Halaška. „Po druhé naší šanci šli domácí do rychlého protiútoku a dali nám gól. V té chvíli bylo definitivně po zápase,“ povzdechl si Karel Štěpán.

Kravaře mají před sebou ještě dva zápasy podzimu. „Chceme z nich šest bodů, nic jiného neexistuje. Klíčem k úspěchu je pevná defenziva,“ zakončil ostřílený kouč.

Petřvald na Moravě – Kravaře 5:1 (3:1)

Branky: 6. Dujsík, 7. Urban, 21. a 73. Kovařík, 63. Vengřinek – 24. Halaška. Rozhodčí: Priesol – Herda, Bystroňová. ŽK: R. Huvar – Baranek, Hrdlička, Kupka. Diváci: 120.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – R. Huvar (65. Buryan), Taraba (72. Hommes), Švec, Ciesarik – Dujsík, Vengřinek, Celba, Macíček (56. Vrzal) – Urban (72. Handlíř), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.

Kravaře: Chvěja – Malý, Barcal, Ferenz, Kudlík (46. Kupka) – Těžký, Zapalač (78. Chřibek), Baranek (78. Bitomský), Heger (46. Falhar) – Halaška – Glabazňa (69. Hrdlička). Trenér: Karel Štěpán.