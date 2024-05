/FOTOGALERIE/ Slušné parametry mělo utkání krajského přeboru v Pusté Polomi. Domácí fotbalisté porazili nebezpečný Háj po vyrovnané bitvě 2:1. Vzhledem k tomu, že Pávi z Petřvaldu nečekaně prohráli doma se Stonavou, tak Polomští mají na čele soutěže náskok čtyř bodů.

Pustá Polom - Háj ve Slezsku 2:1 | Foto: SC Pustá Polom

Háj začal na pustopolomském trávníku, ovšem ve 13. minutě inkasoval. Brankář Godula udělal chybu a kanonýr Gebauer ji potrestal – 1:0. „Rolný dobře Godulu zná. Podařilo se mu ho nachytat a na Gebauer nakonec zakončoval do prázdné brány,“ řekl polomský trenér David Štverka. „V prvních třiceti minutách jsme byli o něco aktivnější. Zabrzdila nás ale chyba, po které padl první gól,“ vzal si slovo hostující asistent Ondřej Matěj. Na druhé straně mohl odpovědět Dvořáček, který se kličkou ve vápně uvolnil, ovšem mířil vedle. Tentýž hráč ještě v prvním poločase nedosáhl na centr Kocura. Šanci měli i domácí, tu ale zlikvidoval Godula.

Jaký trenér povede v nové sezoně SFC Opava? Ve hře bývalý hráč Sparty

Ve druhém poločase přidal lídr soutěže druhý gól. Hrabina zachytil balón, dal ho na Gebauera, který přihrál Rolnému a ten ho naservíroval Palatickému – 2:0. Háj se ale nepoložil. Patnáct minut před poločasem se vrátil do hry. Dvořáček prostrčil míč do křídla na Jelena, který ho zatáhl a dal pod sebe na Urbančíka a ten snížil na 2:1. „Bohužel vyrovnat se nám už nepodařilo. Herně jsme ale odehráli povedené utkání. My jsme na rozdíl od domácích své akce nedotáhli. Rozhodla větší ofenzivní kvalita soupeře,“ poznamenal Ondřej Matěj. „Hráli jsme s kvalitním soupeřem. Kluky musím pochválit za to, jak byli nastaveni a jaký měli přistup. Utkání poctivě odmakali v defenzivě a Háj do žádných velkých šancí nepouštěli,“ zakončil David Štverka.

Pustá Polom – Háj ve Slezsku 2:1 (1:0)

Branky: 13. Gebauer, 63. Palatický – 75. Urbančík. Rozhodčí: Takáč – Tomšík, Hrdina. ŽK: Berger, Augustýnek, Palatický, Gebauer, Drozd - Godula, Michna, Krejčí. Diváci: 130.

Pustá Polom: Kozelský – Augustýnek (78. Pomp), Kuděla, Drozd – Frank, Berger, Hrabina, Dušek (67. Kludka) – Palatický, Rolný, Gebauer. Trenér: David Štverka.

Háj ve Slezsku: Godula – Ivan (68. Juchelka), J. Blažej, Konvička, A. Blažej (84. Šimeček) – Kocur (62. Urbančík), Michna (84. Šarközy), Strakoš, Krejčí, Dvořáček – Jelen. Trenér: Jan Baránek.