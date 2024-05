/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výsledek hovoří jasně, na trávníku to tak ale vůbec nevypadalo. Poslední celek krajského přeboru z Oldřišova byl lídrovi z Pusté Polomi vyrovnaným protivníkem. Domácí výběr odpor soupeře definitivně zlomil až dvanáct minut před koncem. Polom nakonec zvítězila 4:0.

Pustá Polom - Oldřišov 4:0 | Video: Petr Widenka

„Pětasedmdesát minut jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Nakonec nás zlomily laciné góly,“ začal k utkání hovořit trenér Oldřišova Petr Hlaváček. „Oldřišov dobře bránil, hrál organizovaně a my jsme se k němu těžko dostávali,“ přiznal domácí trenér David Štverka. Ve 33. minutě se na levé straně hezky uvolnil Palatický, odcentroval a Janík si nešťastně srazil míč do vlastní sítě. Za Moravan mohl odpovědět Bořucký. Ten se řítil sám na Muczku. Polomský gólman ho ovšem vychytal. „My jsme se dostlali do dvou možností, ovšem bez úspěchu,“ řekl ještě k první půli domácí stratég.

Benešovu generálka na pohár nevyšla. Hattrickem ho skolil David Maceček

Ve druhém poločase pálil z voleje Bořucký nad a Moravan stále domácí trápil. „Soupeř dobře pressoval, my jsme neměli klid na rozehrávku. Naštěstí závěry zápasů máme dobré,“ vydechl si David Štverka. V 78. minutě dal Rolný míč mezi obránce a Gebauer nedal Kubnému šanci. O tři minuty později se prosadil ve vápně hlavou Rolný, nejmenší hráč na hřišti – 3:0. Pět minut před koncem si nechal vzít balon Latoň. Rolný předložil míč na Gebauera a nejlepší střelec domácích upravil na konečných 4:0. „Herně jsme vůbec nepropadli, tedy až na závěr zápasu, kdy jsme vyrobili chyby. Bohužel nedáváme góly, a to se odráží do postavení v tabulce,“ shrnul Petr Hlaváček. „Konečný výsledek je pro Oldřišov krutý. Hrál opravdu dobře. Rozhodně nepatří na poslední místo v tabulce,“ zakončil David Štverka.

Pustá Polom – Oldřišov 4:0 (1:0)

Branky: 33. Janík (vlastní), 78. a 85. Gebauer, 81. Rolný. Rozhodčí: Revaj – Pasterčák, Lojek. ŽK: Píšala. Diváci: 110.

Pustá Polom: Muczka – Augustýnek, Drozd, Potůček – Kludka (64. Frank), Hrabina, Grussmann (73. Berger), Dušek – Rolný (85. Sobota), Gebauer, Palatický. Trenér: David Štverka.

Oldřišov: Kubný – Rother, Klinger, Janík – Uvíra (81. Kallo), Latoň, T. Manderla, Píšala, Vitoul (64. Kubalák) – Rubý (81. Drabčík), Bořucký. Trenér: Petr Hlaváček.