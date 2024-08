„Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát. Začali jsme dobře. Pomohla nám rychlá branka. Brzy jsme mohli přidat druhou,“ začal směrem k zápasu hovořit trenér Darkoviček Marcel Melecký. První gól padl už v 8. minutě. Kučera prostrčil míč na Fojtíka a ten křižnou ranou prostřelil gólmana. O deset minut později střelec branky dal míč na Kučeru. Toho ale vychytal brankář Šulák. „Měli jsme ještě další možnost. Druhou branku se nám ale podařilo vstřelit až ve druhém poločasu,“ pokračoval bývalý kouč Hlučína a Dolního Benešova.

V 55. minutě dostal míč od Kalvara Klečka a uklidil ho do prázdné branky. To už bylo v momentě, kdy začalo hustě pršet. „Po hodině hry jsme vyrobili hrubku v obraně, kterou soupeř potrestal. To nás trochu zmrazilo,“ přiznal Marcel Melecký. Gól nakonec dali domácí. Když se po rohu Fojtíka trefil na zadní tyči Kalvar. „S výsledkem jsme spokojeni. Jsou tři důležité body, na druhou stranu herně to tak slavné nebylo,“ zakončil Marcel Melecký.

Darkovičky – Slavoj Bruntál 3:1 (1:0)

Branky: 8. Fojtík, 55. Klečka, 74. Kalvar – 68. P. Šanda. Rozhodčí: Řezníček – Minich, Barčík. ŽK: Štalmach, Slovák. Diváci: 68.

Darkovičky: Chvěja – Fukan, Lindovský, Klečka, T. Kabich – Klimek (62. Gai), Hanauer, Kučera (77. Kořenek), Fojtík (86. Montag), Kalvar – Moravec (62. Turanský). Trenér: Marcel Melecký.

Bruntál: Šulák – Pokorný (83. Kaluža), Goněc, Slovák, Cápek – Hrubý (31. Duhajský), Šanda, Unverdorben, Flekač, Hanel – Štalmach (83. Fedorov). Trenér: Petr Kostelník.