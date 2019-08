Fotbalisté Oldřišova nezachytili na hřišti favorizované Břidličné začátek zápasu. Brzy nabrali dvougólové manko, z kterého se nevzpamatovali a nakonec prohráli 5:0.

Fotbal, ilustrační fotografie. | Foto: redakce.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně špatně a už v první minutě jsme inkasovali. Do poločasu přišly další individuální chyby, které soupeř potrestal. Po přestávce jsme dostali do šancí i my, ale nedokázali jsme je proměnit. Břidličná byla produktivní, vypracovala si šest šancí a pět z nich dokázala proměnit. Nás srazily vlastní hrubé chyby,“ řekl k utkání vedoucí týmu Oldřišova Tomáš Lavický.