/FOTOGALERIE/ Nováček fotbalové I. B třídy z Vřesiny slaví první výhru v sezoně. Na hřišti v Rychvaldu dokázali svěřenci trenéra Petra Kovala porazit domácí Slavoj 1:0. Jedinou branku vstřelil minutu před koncem prvního poločasu David Stoklasa. V brance vítězů podal výborný výkon Jan Bukovec, který dokonce ve druhém poločase chytil penaltu.

Nováček I. B třídy dokázal zvítězit 1:0 v Rychvaldu. Jediný gól vstřelil na konci prvního poločasu Stoklasa. | Foto: Ondřej Teichmann

Vřesina vstoupila do utkání aktivně. U po šesti minutách našel Waszut v náběhu Stoklasu, ten přihrál na Jiřího Peška, jehož pokus z hranice šestnáctky lapil gólman vyrazil. „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Už během prvního poločasu jsme několikrát ohrozili domácí branku,“ vracel se k utkání vedoucí týmu Vřesiny Ondřej Teichmann. Minutu před poločasem nováček udeřil. Boháč na středu hřiště uvolnil Bočka, který přihrál do vápna Stoklasovi, který překonal gólmana Botura – 0:1. „Myslím si, že jsme šli zaslouženě do vedení, byli jsme nebezpečnější než soupeř,“ poznamenal Ondřej Teichmann.

Ve druhém poločase hosté zahrozili Čechovou ranou z trestného kopu. A když pálil vedle brány Boček, mohli udeřit domácí. V 63. minutě nařídil rozhodčí Sikora pokutový kop. Ten ale domácí nedali, neboť gólman Bukovec ho chytil. „Ve druhém poločase jsme si soustředěnou hrou vítězství pohlídali. V klíčových momentech nás podržel brankář Bukovec, který dokonce chytil i penalty. Jsme rádi, že máme první krajské body,“ zakončil vedoucí vřesinského týmu.

Slavoj Rychvald – TJ Vřesina 0:1 (0:1)

Branka: 44. Stoklasa. Rozhodčí: Sikora – Leško, Kostka. ŽK: Míček – Kocián. Diváci: 105.

Vřesina: Bukovec – Rončka, Strakoš, Čech, Waszut – Pagáč – Boháč (86. Pračikov), M. Pešek, J. Pešek – Stoklasa, Boček (82. Kocián). Trenér: Petr Koval.