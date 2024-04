Těžký zápas s jasným výsledkem odehrál lídr krajského přeboru na hřišti v Dolních Datyních. Hostující fotbalisté v prvním poločase nabrali jednobrankové manko. Ve druhém se ale zvedli a jasně vyhráli. Domů si odvezli tři body za vítězství 6:2. Tomáš Gebauer k tomu zkompletoval hattrick.

Pustá Polom otočila zápas v Dolních Datyních | Foto: Deník/Petr Widenka

„Zápasy v Dolních Datyních jsou vždy složité. Na místním malém hřišti se nehraje jednoduše a první poločas to ukázal i v sobotu,“ řekl trenér Pusté Polomi David Štverka. „V prvním poločase jsme tahali za kratší konec provazu. Soupeř nás moc do vlastního vápna nepouštěl, což se nakonec odrazilo i do výsledku,“ přiznal kouč lídra soutěže.

Po přestávce přišel obrat. V 57. minutě zatáhl balon Pomp, na Rolného, který běžel z boku sám na gólmana Chelmeckého, ten jeho pokus vyrazil, jenomže dobíhající Kudláček si ho kolenem srazil do vlastní sítě. O devět minut později už Pustá Polom vedla. Hrabina házel dlouhý aut, míč se poodrážel k Palatickému, který přihrál Hrabinovi a ten poslal hosty do vedení – 2:3. „Pomohl nám vyrovnávací gól. Narostla nám křídla. Měli jsme větší chuť, na naší straně byla větší kvalita,“ podotkl David Štverka. Dvacet minut před koncem dostal Palatický balon od Drozda za obranu a zvyšoval na 2:4. Poslední dvě branky obstaral Gebauer. „Za vítězství jsme rádi. První poločas nebyl ale dobrý, ve druhém šla naše hra nahoru,“ zakončil David Štverka.

Dolní Datyně – Pustá Polom 2:6 (2:1)

Branky: 14. Polášek, 20. Ndanusa – 16., 73. a 81. Gebauer, 57. Kudláček (vlastní), 66. Hrabina, 70. Palatický. Rozhodčí: Viščor – Priesol, Levinger. ŽK: Kozelský. Diváci: 100.

Pustá Polom: Kozelský – Drozd, Kuděla, Potůček – Pomp (77. Kludka), Berger (77. Grussmann), Hrabina, Frank (46. Dušek) – Palatický (77. Augustýnek), Gebauer, Rolný (83. Sobota). Trenér: David Štverka.