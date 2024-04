Nedělní derby v Kravařích bylo ve znamení emocí. Po bezbrankovém prvním poločase začaly po přestávce padat branky. Domácí nakonec vyhráli 2:1. Hostující kouč Petr Hlaváček těžce kousal gól Milana Halašky, který podle jeho slov padl z evidentního ofsajdu.

Oldřišov prohrál s Kravařema. | Foto: Deník/Petr Widenka

V prvním poločase byly k vidění šance, gól však ne. Na domácí straně zlobila hlavně trojice Pospěch, Heger, Silber. „Předně bych chtěl říci, že Oldřišov nás překvapil obrovským nasazením, hrál s chutí a byl odvážný v rozehrávce,“ řekl na adresu soupeře trenér Kravař Michal Krzisch. „My jsme si vypracovali spoustu šancí. Trápila nás finální fáze. Mnohdy jsme místo jednoduchosti hledali složitá řešení,“ přiznal domácí stratég.

Po hodině hry byla k vidění první branka. Zapalač vyslal centr a Halaška šel sám na gólmana a nedal mu šanci – 1:0. „Za mě jasný ofsajd. Domácí Heger míč tečoval, sám to přiznal. Bohužel rozhodčí byli jiného názoru. Sudí nás tímto rozhodnutím okradli o dobrý výsledek,“ byl pořádně vytočený trenér Oldřišova Petr Hlaváček. „Na videu to až tak vidět nebylo. Pokud Heger míč tečoval, ofsajd to pak byl,“ připustil domácí stratég.

Domácí pak přidali ještě jeden gól. Silber získal ve středu hřiště balón, dal ho mezi stopery, kteří se srazili a Tesařík měl cestu k brance volnou. Oldřišovu se pak podařilo snížit na 2:1. „Čekali jsme, že se bude nastavovat delší čas. Přece jenom dlouho se řešil ofsajdový gól. Nestalo se. I přes porážku hodnotím náš výkon pozitivně. Za mě nejlepší na jaře. Měli jsme šance, a to velké,“ řekl ještě k zápasu Petr Hlaváček. „Za výsledek jsem rád. Hráli jsme opravdu s kvalitním soupeřem, mysleli jsme si, že to bude jednoduší. Oldřišov hrál ale opravdu moc dobře,“ zakončil Michal Krzisch.

Kravaře – Oldřišov 2:1 (0:0)

Branky: 62. Halaška, 89. Tesařík – 92. Latoň. Rozhodčí: Viščor – Levinger, Priesol. ŽK: Fusek, Klinger, Bořucký, Hlaváček. Diváci: 200.

Kravaře: D. Kurka – Kudlík, Kutty (70. Bitomský), Barcal, Pospěch – Heger (82. Chřibek), Zapalač, Silber, Tesařík (89. P. Kurka), Kahler (46. Ohřál) – Halaška (82. Ferenz). Trenér: Michal Krzisch.

Oldřišov: Rychlý – Fusek (89. Kupka), Kurka, Rother (65. Uvíra) – Janík, Latoň, T. Manderla, Píšala (79. Kubalák) – Klinger, Rubý (89. Vitoul), Bořucký (79. Hartoš). Trenér: Petr Hlaváček.