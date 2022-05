Oldřišov vzdoroval domácím na těžkém terénu do 74. minuty, kdy se prosadil Kaduch. V samém závěru srazil hosty definitivně na kolena Stuchlík. „Šlo o bojovný zápas v náročných podmínkách. Tři dny jim tady pršelo, místy to bylo jen bahno,“ začal hodnotit duel kouč Oldřišova Petr Hlaváček.

„První poločas byl celkem vyrovnaný. Měli jsme tam nějaké šance, oni nám zase dali dvě tyčky. Ve druhém jsme neměli bohužel nic,“ hlásil Hlaváček. „Domácí otevřeli skóre poté, co se míč po teči odrazil do šibenice. Pak jsme to otevřeli, bohužel nám dali po dorážce druhý gól,“ litoval Hlaváček.

Oldřišov prohrál venku už sedmé utkání po sobě. „Ano, je pravda, že doma hrajeme lépe. Je ale taky potřeba říct, že nám chybělo asi šest kluků. Sám jsem nastoupil v útoku. To je pak těžké," uzavřel Petr Hlaváček.

23. kolo krajského přeboru (sobota 7. 5. 2022):

Dolní Datyně – Oldřišov 2:0 (0:0)

Branky: 74. Kaduch, 89. Stuchlík. Rozhodčí: V. Godfryd – J. Godfryd, Levinger. ŽK: Baláž – Pavlíček, Bořucký, Mezera. Diváci: 63.

Oldřišov: Kubný – Mezera, Pavlíček, Kurka, Píšala – Janík (60. Rubý), Šmalec, Hartmann, Hartoš (82. Drabčík) – Bořucký, Hlaváček (77. Prokša). Trenér: Hlaváček.