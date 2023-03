S velkým přehledem zvládli první zápas jara fotbalisté Oldřišova. Moravan na domácím trávníku nedal šanci Heřmanicích. Díky brankám Manderly, Kurky a Mezery vyhrál 3:0.

Oldřišov porazil Heřmanice | Foto: Deník/Petr Widenka

Moravan vstoupil do utkání výborně. Už ve 13. minutě se mu naskytla standardní situace. K míči se postavil Manderla a střelou k tyči překonal brankáře Andrejka. A to nebylo vše. O čtyři minuty později vypálil jedovku zhruba ze sedmnácti metrů Kurka a bylo to 2:0. „Od prvních minut jsme hráli dobře. Soupeře jsme přehrávali. Dali jsme dva góly, krom toho jsme si vypracovali i další šance. Heřmanice daly taky jeden gól, ten ale nebyl pro ofsajd uznán,“ řekl k prvnímu poločasu oldřišovský kouč Petr Hlaváček.

Dolní Benešov vyhrál derby, Kobeřice sestřelil Labuda

Po přestávce nadále měli více ze hry domácí. Měli opět šance, trefovali brankové konstrukce. Dvě minuty před koncem byl faulován ve vápně kapitán Denis Bořucký. K míči se postavil Mezera a upravil na konečných 3:0. „Herně i výsledkově to bylo dobré. Soupeře jsem přehráli. Jsme maximálně spokojeni. Na úvod jarní části povedené utkání,“ zakončil spokojený Petr Hlaváček.

Oldřišov – Heřmanice 3:0 (2:0)

Branky: 13. Manderla, 21. Kurka, 88. Mezera (penalta). Rozhodčí: Yeghiazaryan – Láryš, Viščor. ŽK: Janík, Bořucký – Řapek, Skoupý, Sedlák, Šlesár, Půda. Diváci: 125.

Oldřišov: Godula – Rother (65. Mezera), Hartmann, Klinger, Janík (82. Hartoš) – Píšala (65. Rubý), Manderla, Kurka, Uvíra (70. Fusek) – Bořucký, Kubalák (65. Prokša). Trenér: Petr Hlaváček.