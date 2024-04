Oldřišovský Moravan hlásí trenérskou změnu. Tomáše Horsinku před duelem s Českým Těšínem nahradil Petr Hlaváček. Oldřišov pod jeho vedením odehrál duel se smutným koncem. Hosté byli sice lepší, o porážce 0:1 ale rozhodl vlastní gól.

Oldřišov prohrál s Českým Těšínem | Foto: Deník/Petr Widenka

„Po odvolání Tomáše Horsinky mi nabídlo vedení klubu návrat na lavičku, s tím, že mě chce kabina zpátky. To byl důvod, proč jsem nabídku přijal,“ řekl staronový kouč Moravanu Petr Hlaváček, který bude na soupisce figurovat stále i jako hráč.

V samotném zápase byl Český Těšín lepším týmem. „Mají kvalitu, hlavně bratrská dvojice Macečků. Na ně jsme se speciální připravovali. Jsou to bombarďáci,“ podotkl Petr Hlaváček. Jeho tým měl také šance. Tu největší Denis Bořucký. Po jednom z jeho zakončení vykopávali hosté balon z brankové čáry. Nebezpečně vypadal i průnik Uvíry.

Když už to vypadalo, že se budou body dělit. Tři minuty před koncem si ale srazil brankář Rychlý gól do vlastní sítě. „Jakub chytal skvěle. Soupeři lapil snad pět tutovek. Nakonec si vyboxoval míč do vlastní brány. Přišlo mi, že celé situaci předcházel na něj faul. Na to se ale rozhodně nechceme vymlouvat. Sice jsme nakonec prohráli, výkon ale špatný nebyl. Můžeme se od něj odrazit,“ uzavřel staronový kouč Moravanu.

Oldřišov – Český Těšín 0:1 (0:0)

Branka: 87. Rychlý (vlastní). ŽK: Rychlý, Janík. Diváci: 91.

Oldřišov: Rychlý – Vitoul, Latoň, Kurka – Tománek (18. Uvíra), Píšala, T. Manderla (88. Bielák), Janík – Klinger, Bořucký, Rubý. Trenér: Petr Hlaváček.