Oldřišovský Moravan se z Orlové vrací s prázdnou. Hostující fotbalisté přitom utkání dobře rozehráli, dokonce vedli. Nakonec byla ale šťastnější Slavia. Vítězství 2:1 ji zařídil ve druhém poločase Motloch.

„Nechápu proč, začali jsme strašně ustrašeně. Soupeř na nás vlítl, do ničeho nás nepustil,“ začal svůj pozápasový komentář trenér Moravanu Tomáš Horsinka. Nicméně přišla první šance Oldřišova a ta hned skončila brankou. Tomáš Manderla prostrčil balon na Bořuckého a hostující kanonýr uklidil balon pěkně na zadní tyč – 0:1. „Šlo o pěknou akci,“ chválil oldřišovský kouč a dodal: „Následovala pasáž, která žádné zajímavé okamžiky nepřinesla. Hrálo se mezi šestnáctkami.“ Dvě minuty před poločasem ale domácí nakopli balon, Zach se dostal mezi stopera a obránce a střelou na zadní tyč vyrovnal. „Je to škoda, že jsme dostali branku do šatny. Kdybychom veden udrželi, soupeř by určitě více znervózněl,“ mrzelo Tomáše Horsinku.

Ve druhém poločase udeřili domácí znovu. Po chybě hostujícího stopera se k míči dostal Motloch, udělal zasekávačku a nechytatelnou střelou dával na 2:1. „Od tohoto okamžiku jsme měli více ze hry. Konečně jsme kombinovali a vypadalo to, že hrajeme fotbal, který chceme hrát. Orlovou jsme mačkali, kopali jsme standardky, bohužel vyrovnat se nám nepodařilo,“ litoval Tomáš Horsinka. „Chtěli jsem vyhrát, byl to ale remízový zápas. Bod bych bral,“ uzavřel.

Slavia Orlová – Oldřišov 2:1 (1:1)

Branky: 43. Zach, 57. Motloch – 11. Bořucký. Rozhodčí: Šištík – Vojkovský, Revaj. ŽK: Buchvaldek, Lindner – Kurka, Bořucký, Janík. Diváci: 70.

Oldřišov: Hlaváček – Tománek (46. Uvíra), Klinger, Hartmann, Rother – Janík, Kurka, T. Manderla, Rubý (60. Latton) – Bořucký – Prokša (68. Kubalák). Trenér: Tomáš Horsinka.