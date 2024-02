Oldřišov zatím stihl odehrát dva přípravné duely. Prohrál 3:5 s Hájem ve Slezsku a remizoval 4:4 s devatenáctkou Hlučína. „Příprava se zatím vyvíjí dobře. Měli jsme sice jednu menší krizi, kdy kabinu skolila viróza, což se projevilo v zápase s Hájem. Byl jsem rád, že jsme byli vůbec schopni toto utkání odehrát. Proti Hlučínu se protočily dvě jedenáctky. Jsme ve fázi ladění. Výsledky v tuto dobu nejsou podstatné. Spokojeni jsme tréninkovou účastí,“ podotkl sedmačtyřicetiletý stratég.

V úterý čeká na Oldřišov přípravný duel s devatenáctkou Vítkovic. „Máme v plánu také herní soustředění v domácích podmínkách, které bude zakončeno přípravným zápasem se Slavii Píšť,“ nastínil Tomáš Horsinka.

Kádr Moravanu pro jarní část se rýsuje. Hostování Tomáše Manderly z Hradce nad Moravicí se změnilo v přestup. „Zájem máme také o jeho bratra Lukáše. Na jeho příchodu se pracuje,“ prozradil trenér. Z hostování v Chlebičově se vrací Filip Tománek. Dalším nováčkem je čtyřiadvacetiletý Patrik Hartmann. Bývalý hráč Kobeřic a Slezského FC Opava strávil podzim ve Švýcarsku. Zajímavou posilou může být místní rodák Sebastian Latoň, který hrával za Opavu a sezonu začal v týmu divizního nováčka ze Řepišť.

Samostatnou kapitolou je Jan Žídek. Místní rodák to dotáhl až do ligy. Opavu dokonce vedl z pozice kapitána. Naposledy působil v Karviné. „Honza se do přípravy nezapojil. Víme o jeho zdravotních problémech. Má volnou roku, necháváme to čistě na něm, na jeho pocitech a chuti,“ uvedl na adresu zkušeného ligisty Tomáš Horsinka. „Šanci dáme také našim dorostencům. Jsou to šikovní kluci, kteří si prostor zaslouží,“ doplnil kouč.

Co se týká odchodu, tak do Háje ve Slezsku má namířeno brankář Lukáš Godula. „O Lukáše jsme zájem měli. O tom, že chce odejít nás informoval s předstihem. Nebudeme mu bránit,“ řekl ještě oldřišovský kouč. Oldřišov se bude opírat o trojici gólmanů Hlaváček, Kubný a Rychlý.