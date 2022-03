„Gólu předcházela celá série našich chyb,“ posteskl si hrající trenér Moravanu Petr Hlaváček. Jeho tým nehrál špatně. „Měli jsme šance, které jsme neproměňovali. Čtyřikrát jsme běželi sami na gólmana, nic jsme z toho ale nevytěžili,“ poznamenal. Dvě gólovky měl Strakoš, po jedné Továrek s Bořuckým. „Kluky musím ale za předvedenou hru pochválit. Nebylo to vůbec špatné,“ podotkl Hlaváček, který se postavil do branky. „Náš gólman je zraněný. Musím přiznat, že chytání mi chybělo. Sice ještě nejsem úplně v pořádku, ale zápas jsem si užil,“ svěřil se.

Na opavské hokejisty čeká zápas naděje

„Je to pro nás velmi cenné vítězství. A to i proto, že jsme v zimní přestávce oslabili kádr. Navíc Oldřišov patří k silným protivníkům,“ řekl na úvod trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „V prvním poločase jsme si vytvořili tři velké šance, soupeř jednu,“ pokračoval domácí kouč. Všechny tři gólovky měl Uhlíř. „Musím sportovně přiznat, že jsme měli štěstí. Utkání mělo skončit remízou, ta by byla spravedlivá,“ přiznal trenér Petřvaldu.

Petřvald nad Moravě – Oldřišov 1:0 (0:0)

Branka: 92. Novák. Rozhodčí: Ochodek – Jurygášek, Ochodek. ŽK: Kozelský, R. Huvar, J. Huvar, Augustýnek – P. Žídek. Diváci: 50.

Petřvald na Moravě: Kozelský – R. Huvar, Agustýnek, Novák, Ciesarik - Macíček, Bílý, Talián, Uhlíř – J. Huvar, Vrzal (16. Lindovský, 90. Švrček). Trenér: Jiří Halamíček.

Oldřišov: Hlaváček – Kurka, Hartmann, Prokša (66. Strakoš), Mezera – P. Žídek (84. K. Továrek), Pavlíček (46. Fusek), Dřizgevič, Š. Továrek – Bořucký, Kubalák. Trenér: Petr Hlaváček.