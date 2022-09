„Chtěli jsme vyhrát, ale že to bude takovým rozdílem, to jsme nečekali,“ pousmál se Adam Rolný. Svůj první gól dal střelou ze šestnáctky. Druhou trefu mu připravil Jakub Košárek. Třetí dal po samostatné akci, kdy běžel z poloviny na gólmana a nedal mu šanci. Na čtvrtý mu nahrával Daniel Šimon, když dostal balon mezi dva hráče. Teď musí za své zásahy odměnit spoluhráče. „U nás se musí střelec vykoupit lahví Zelené. Teď toho bude více. Musím dát za hattrick a i za to, že jsem dal desátý gól. Vypadá to na litr a půl,“ vypočítává odchovanec Vávrovic.

V I.B třídě má pověst obávaného střelce. „Jsem rád, že mi to padá. Ale daleko důležitější je, že se daří celému týmu. Chceme hrát nahoře, nejlépe do třetího místa. Zatím se nám to daří,“ pronesl fotbalista, který prošel mládežnickými výběry Slezského FC Opava. Čtyři vstřelené góly v jednom utkání nejsou jeho střeleckým rekordem.

„Před třemi lety jsem dal za Velké Heraltice sedm branek Velkým Hošticím,“ doplnil. Na otázku, který gól v kariéře byl jeho nejhezčí, odpověděl: „Někdy v žácích jsem se trefil přímo z rohu. Za Heraltice jsem skóroval jednou z poloviny hřiště do sítě Slavkova.“

Ve Velkých Heralticích nastupuje se svým starším bráchou. „Je hezké hrát s bratrem. Navíc v Heralticích máme dobrou partu, a to je základ, jsou tam někteří kluci, s kterými jsem hrával už v mládeži,“ připomíná. Jeho spoluhráčem je také nestárnoucí místní ikona Marcel Zemborski. „Marcel je ve svém věku stále vynikajícím fotbalistou. Jen se nesmí zbytečně rozptylovat řečmi,“ pousmál se Adam Rolný.

Šestadvacetiletý sniper se do Velkých Heraltic vrátil z angažmá v Břidličné. Místo divize tak hraje pouze I.B třídu. „Důvodů, proč jsem odešel z Břidličné, je více. Zaprvé jsem chtěl být více se synem. Zadruhé Břidličná je trochu z ruky. Jezdit na tréninky třikrát týdně bylo hodně časově náročné. Navíc kluci z Opavy přestali jezdit. Do Heraltic to mám z domu pět minut autem,“ vysvětlil.

Samozřejmě, že divize byla pro Adama Rolného lákadlem. „Je to slušná soutěž. V Břidličné mi ale vadila tréninková morálka. Ještě v kraji se trénovalo pouze v osmi lidech, z toho čtyři jsme jezdili z Opavy. Marcel Cudrák mi ale řekl, že situace se změnila k lepšímu. Každopádně klukům fandím, sleduji každý jejich zápas a přeji jim, aby měli co nejlepší výsledky,“ podotkl aktuálně nejlepší střelec I.B třídy. Nicméně sám angažmá ve vyšší soutěži nezavrhl. „Uvidíme, co přijde v zimě nebo v létě. Rád bych si vyšší soutěž ještě vyzkoušel,“ zakončil Adam Rolný.