„Paradoxem na celé věci je to, že na všechny tři branky mi nahrával náš stoper Lukáš Fojtík,“ začal o svého střeleckém představení vykládat David Zbořil. První gól dal poté, kdy dostal dlouhý balon, který si sám hlavou prodloužil, obešel dva protihráče a překonal brankáře Denise Černého.

„Druhou branku se mi podařilo vstřelit po rohu hlavou,“ doplnil ludgeřovický útočník. Hattrick pak zkompletoval v 65. minutě. To mu Fojtík prostrčil míč mezi dva hráče a následně přišla klička gólmanovi. Je jasné, že za hattrick musí David Zbořil svým spoluhráčům v kabině zaplatit. „Tak už to u nás chodí,“ pousmál se.

Jeden z nejlepších střelců I.A třídy dal během své kariéry hattricků několik. „Dokonce se mi jich povedlo vstřelit i více než jeden v rámci jedné sezony,“ přiblížil. Na otázku, zda má v paměti zafixován nejkrásnější gól, odpověděl: „Tak bych to nebral. Pěkných gólů bylo více. Důležité ale je, aby vyhrával náš tým.“

V loňské sezoně se Davidu Zbořilovi podařilo nastřílet dvaadvacet branek. „Předsezonní cíle si nedávám. Ale byly ročníky, kdy se mi podařilo za půl sezony skórovat třeba devatenáctkrát,“ poznamenal fotbalista, který v minulosti oblékal dresy Muglinova, Vítkovic, Svinova nebo Markvartovic. Za sebou má také angažmá v Německu.

„Naskytla se mi možnost pracovat v Německu. Chtěl jsem to skloubit s fotbalem. Prvotní plán byl takový, že budu v Německu trénovat a kopat za Markvartovice. Chvíli to tak šlo,“ vzpomíná na štaci u našich západních sousedů. „Nakonec jsem v Německu začal i hrát. Začal jsem v nějaké osmé lize, a každou sezonu jsem přestoupil do klubu z vyšší soutěže,“ prozrazuje.

Samozřejmě, že střelecky se prosazoval i v Německu. „Docela mi to tam padalo,“ pochlubil se. Hrával za GSV Hellas, Reutlingen II a FV 09 Nürtingen. Vedle fotbalu si na živobytí vydělával jako administrativní pracovník a následně jako řidič v rozvážkové službě.

Před startem letošní sezony mohl změnit dres. Nabídky dostal z krajského přeboru. „Byly asi čtyři, chvíli jsem si pohrával s myšlenkou, že bych vyšší soutěž zkusil. Nakonec jsem ale zůstal v Ludgeřovicích. Nic mi tam nechybí. Hřiště mám kousek od domu. Fotbal chci hrát pro radost, nebyl tak důvod pro změnu,“ svěřil se David Zbořil.

A jaké jsou cíle ludgeřovických fotbalistů v této sezoně? „Jako každý rok. Vyhrávat co nejvíce zápasů,“ zakončil povídání.