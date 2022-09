„Jsem rád, že jsem týmu pomohl,“ pousmál se Zbyněk Pospěch. Lazce dlouho prohrávaly. „Sehráli jsme nacvičenou standardku, kterou zahrával Petr Wojnar. Michal Hoza mi to vrátil před bránu a já míč je uklidil do odkryté brány,“ popisoval bývalý ligista svou premiérovou trefu v novém působišti. Druhou branku vstřelil poté, co jeho spoluhráč zatáhl po lajně balon a on zakončoval do prázdné brány.

Útočník se 192 prvoligovými starty na kontě započal letošní sezonu v Městě Albrechticích, za které stihl odehrát jedno utkání. „Dostal jsem zajímavou nabídku z Lazců. Navíc mi odpadá problém s dalekým dojížděním. V Albrechticích jsem svůj úkol splnil. Dal jsem šestadvacet gólů a postoupili jsme,“ řekl ke svému přesunu.

Zbyněk Pospěch střílí momentálně góly na dvou frontách. Kromě angažmá v Mokrých Lazcích je například součástí Sigi teamu a nejen za tento výběr hrává na různých exhibicích. „Naposledy jsme hrál o víkendu ve Velké Polomi. Mám tyto akce rád. Je to příjemné zpestření. Potkáte se s bývalými spoluhráči, ale i protihráči, kteří mají fotbal rádi. Vždy mi tam i v těchto zápasech nějaký ten gól spadne,“ přiznal opavský rodák.

Loni dal šestadvacet gólů v I.B třídě. Cíl pro letošní sezonu si nestanovil. „To už je na těch mladých, aby se honili za statistikami. Já tomu chci pomoci zkušenostmi, radou. Na druhou stranu, góly střílím stále rád,“ řekl fotbalista, který hrával kromě Česka také v Norsku, na Slovensku a v Německu.

Jak již bylo zmíněno, tak Zbyněk Pospěch si měl možnost vyzkoušet velké spektrum fotbalových soutěží. Podle jeho slov není jednoduché dát gól v jakékoliv lize. „Vždy proti vám stojí brankář a protihráči, kteří chtějí gólu zabránit. A to ať už se jedná o fotbal nebo futsal. Ano, v nižších soutěžích nejsou tak kvalitní hráči jako v lize, ale ani tam to není jednoduché. Útočníci to mají prostě těžké všude. Jsou od toho, aby dávali góly. Pokud se tak neděje, jsou pranýřováni,“ přidal další postřeh útočník, který kopal za Opavu, Slovácko, Liberec, Slavii, Duklu, Karvinou, Brno, Valašské Meziříčí, Bruntál nebo norský Odd Grenland, slovenskou Petržalku nebo německý Cottbus.

Během své kariéry podstoupil souboje s celou řadou brankářů. Dva má ale hodně neoblíbené. „Pamatuji si na dobu, kdy jsem kopal za Slovácko a hráli jsme s olomouckou Sigmou. Pořádně jsem si vylámal zuby na Martinu Vaniakovi. Ten mi chytil neskutečné věci. Na druhý den o něm v novinách začali psát, že je čaroděj,“ vzpomíná Zbyněk Pospěch. „Druhým gólmanem, proti kterému se mi špatně hrálo, byl Petr Vašek. Tomu jsem dával těžko góly i na trénincích, když jsme byli spoluhráči,“ přibližuje mistr české a slovenské ligy.

V české lize nastřílel důrazný útočník 57 gólů. Ten nejkrásnější podle vlastních slov vstřelil při své norské misi, v době kdy hájil barvy Odd Grenlandu. „Jedenáct kol v řadě jsme nevyhráli. Trefil jsme se z půlky, sedlo mi to krásně. Ten gól byl nakonec v Norsku vyhlášen jako druhý nejhezčí v sezoně,“ poznamenal současný trenér divizní rezervy Opavy.

Druholigová Opava má v současné době problémy s koncovkou. Co na to uznávaný kanonýr? „Opavu pečlivě sleduji. Góly nedávají, ale důležité je, že do šancí jsou schopni se dostat. Kramář s Ratajem jsou mladí útočníci, sbírají zkušenosti. Věřím, že brzy přijde čas, kdy jim to začne padat. Oba to v sobě mají, jsou pracovití a cílevědomí,“ uzavřel Zbyněk Pospěch.