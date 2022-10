Na svůj první gól čekal jen minutu. „Máme nacvičenou akci. Ta nám sice nevyšla, ale míč se k nám dostal zpátky. Martin Krejčí zatáhl balon po levé straně, odcentroval ho na Tomáše Freita, který mi ho sklepl a já už měl jednoduchou pozici. Hlavou jsem ho uklidil do sítě,“ popisoval rychlý gól Kryštof Jančík.

Druhý dal z dorážky. Zdeněk Eršil vypustil tvrdou ránu, kterou gólman neudržel a bývalý útočník Hlučína se nemýlil. Další dvě branky si nechal Jančík na druhý poločas. „Dal jsem dvě branky, přál jsem si po přestávce zkompletovat hattrick,“ svěřil se pětadvacetiletý fotbalista.

A hattrick byl na světě v 54. minutě. Lukáš Regec po pravé straně prošel s míčem, přihrál ho před branku a Kryštof Jančík mohl slavit. „Překvapilo mě, kolik jsem měl prostoru,“ pousmál se šťastný střelec.

Šest minut před koncem pak své galapředstavení vyšperkoval čtvrtou brankou. Podíl na ní měli Adam Blažej a Jan Lampa. „Musím přiznat, že čtyři góly v dospělém fotbalu jsem ještě nevstřelil. Jsem za ně rád. Hlavní ale je, že byl úspěšný tým, ty góly jsou jen třešničkou na dortu,“ pronesl skromně student Vysoké školy báňské.

Za svou střeleckou kanonádu bude muset hájecký útočník odměnit své spoluhráče. „Určitě něco proběhne, nějaká lahvinka padne,“ počítá hájecký fotbalista. „Uvidíme, jaká značka to nakonec bude. Mladší kluci pijí gin, ti starší rumíka,“ přemýšlí nahlas.

Háj zničil Bolatice, Kryštof Jančík dal čtyři góly

Bývalý fotbalista Hlučína se zatím v letošní sezoně trefil pětkrát. Na otázku, kolik gólů by rád nastřílel, odpověděl: „Deset by bylo krásných.“ Během své kariéry dal řadu gólů, podle jeho slov ten nejhezčí se mu povedl v přípravě. „Hráli jsme v zimě na umělce s Kravařemi. Trefil jsem se z dvaceti metrů do šibenice,“ prozradil.

V hájecké kabině se sešla slušná konkurence. Žádný z hráčů nemá místo v sestavě jisté. „Je to jenom dobře, že nás je tolik. Máme zdravou konkurenci a to se promítá do kvality tréninků,“ pochvaluje si.

Během své kariéry si zahrál Kryštof Jančík třetí ligu za Hlučín a divizi za Nový Jičín. „Na Hlučín vzpomínám moc rád. Hlavně na pohárové zápasy. Zahrát si proti Plzni, Olomouci, Opavě nebo Baníku, bylo velkým zážitkem. Pokud mám čas, snažím se na hlučínské zápasy chodit,“ poznamenal odchovanec ludgeřovického fotbalu.

Co se týká vyšší soutěže, tak na tu momentálně nemyslí. Finišuje se studiem na vysoké škole, s tím, že v lednu by měl složit státnice. „Snažím se skloubit školu s fotbalem a s prací v tátově firmě. K tomu je angažmá v Háji ideální. Rodina mě ve všem podporuje. I díky tomu se daří vše skloubit,“ pochvaluje si Kryštof Jančík.

Letošní ročník krajského přeboru má velkou kvalitu. „Je to tak. Hraje v něm řada hráčů z vyšších soutěží, a to je jenom dobře. Zápasy mají velkou úroveň,“ končí povídání Kryštof Jančík.