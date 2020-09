Fotbalový klub z Háje ve Slezsku sáhl před víkendovým kolem krajského přeboru fotbalistů ke změně na trenérském postu. Aleše Rozsypala vystřídal na lavičce bývalý reprezentační útočník Petr Samec.

Petr Samec, nový trenér Háje ve Slezsku | Foto: František Géla

„Ke změně jsme sáhli i proto, že dosavadní trenér Aleš Rozsypal je momentálně hodně pracovně vytížený,“ okomentoval změnu klubový boss Pavel Blažej. Šestapadesátiletý Petr Samec v minulosti kopal ligu a dotáhl to až do národního týmu. Na kontě má devět startů, ve kterých vstřelil dvě branky. Během své kariéry nastupoval za Planou, Vítkovice, NH Ostrava, Baník Havířov, Sigmu Olomouc, České Budějovice, Cheb, Hradec Králové, ostravský Baník, Dolní Kounice a Hlučín. Z pozice trenéra vedl Hlučín, béčko Opavy, Baník a třeba taky v Čeladnou. V minulosti působil také v Kuvajtu. „Mám za sebou premiéru v Háji, která nám nevyšla. Prohráli jsme ve Fulneku 6:1. Věřím ale, že se to zlepší a půjdeme nahoru. Tým potenciál má,“ podotkl Petr Samec, který se může těšit i na novou posilu, hlučínského útočníka Jakuba Jančíka. (rob)