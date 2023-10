/FOTOGALERIE/ Tenhle zápas kobeřickým fotbalistům vůbec nevyšel. Na hřišti vedoucího Petřvaldu od prvních minut tahali za kratší konec provazu a domů si odvezli porážku 0:4.

Petřvald na Moravě - Kobeřice 4:0 | Foto: Roman Dujsík

„Utkání se od prvních minut pro nás nevyvíjelo dobře. Vyrobili jsme snad ve 3. minutě penaltu,“ vracel se k zápasu trenér Kobeřic Petr Souček. Celba ji ale neproměnil. Mimochodem šlo už o třetí neproměněný pokutový kop Petřvaldu v této sezoně. „Myslel jsem, že tento moment nás nakopne. Ale nestalo se,“ povzdechl si kouč hostujícího výběru. V 6. minutě hry přišel nákop za obranu, míče se zmocnil Celba, dal ho pod sebe a Kovářík uklidil balon pod břevno. Tento gól, Kobeřice zlomil. Osm minut před poločasem to bylo už 2:0. Domácí kopali rohový kop. Míč se dostal k Vengřinkovi a ten pokořil Štencla podruhé. „Měli jsme ještě jednu velkou šanci. Macíček běžel sám na brankáře, jenomže ho nepřekonal,“ poznamenal domácí trenér Jiří Halamíček. „Petřvald měl hru pod kontrolou. My jsme byli málo důrazní, a to jak ve vlastní, tak soupeřově šestnáctce,“ zlobil se kobeřický stratég.

Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. Petřvald nadále kraloval a přidal další dvě branky. „Domácí hráli jednoduchý fotbal, vlastně ani jiný, na jejich hřišti hrát nelze. Jejich vítězství bylo zcela zasloužené,“ uznal Petr Souček.

Petřvald na Moravě – Kobeřice 4:0 (2:0)

Branky: 6. Kovařík, 37. Vengřinek, 55. Bernatský, 62. Dujsík. Rozhodčí: Petroš – Švec, Takáč. ŽK: R. Huvar – Šimeček. Diváci: 80.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – R. Huvar (68. Buryan), Švec, Taraba, Ciesarik – Dujsík, Vengřinek, Celba (68. Urban), Macíček (57. Vrzal) – Bernatský, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Ševior, Robin Wirth, Večerek – Schlischka (61. Petzuch), Kašný (75. M. Stříbný), Kolarčik (61. René Wirth), Šimeček, Kryštof (61. V. Stříbný) – A. Hartmann (32. Kubný). Trenér: Petr Souček.