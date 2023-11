/FOTOGALERIE/ Pustopolomští fotbalisté zářili. V posledním utkání podzimu dokázali na domácím trávníku porazit lídra Krajského přeboru z Petřvaldu na Moravě. Na vítězství 2:1 se podílel dvěma góly Jan Frank.

Petřvald nestačil na Pustou Polom | Foto: Roman Dujsík

„Hráli jsme na těžkém terénu, proti těžkému soupeři. I když počasí fotbalu nepřálo, předvedená hra měla vysoké parametry,“ podotkl kouč Pusté Polomi David Štverka. První poločas patřil Pávům. Byli aktivnější, měli i více šancí. Jediný gól úvodní pětačtyřicetiminutovky ale vstřelili domácí. Kovařík ztratil na půlce na balón. Ten se dostal k Bergrovi, který přesnou přihrávkou vysunul Franka a ten dával na 1:0. „V prvním poločase byl Petřvald nebezpečnější, nám se ale podařilo vstřelit vedoucí branku. O přestávce jsme si řekli, že musíme přežít úvodní nápor soupeře,“ pokračoval polomský kouč.

Pávům se podařilo vyrovnat hned po přestávce. Ve 47. minutě kopali hosté trestný kop a Ciesarik obstřelil zeď – 1:1. Domácí s odpovědí dlouho neotáleli. V 56. minutě se zmocnil míče kanonýr Gebauer. Jeho pokus skončil na tyči. Balón se odrazil k Frankovi, který ho uklidil do sítě. V závěru sahali Pávi po vyrovnání. Hlavičku Švece ale vychytal skvělý Muczka. „Rychlý vyrovnávací gól nám paradoxně pomohl. Soupeř více otvíral hru a to nám sedlo. Ve druhém poločase to nebylo z naší strany vůbec špatné. Týmy jako Petřvald nám sedí. Klukům se po utkání poděkoval. Hráli opravdu skvěle,“ zakončil David Štverka, který porazil Petřvald i podruhé v této sezoně.

Pustá Polom – Petřvald na Moravě 2:1 (1:0)

Branky: 20. a 56. Frank – 47. Ciesarik. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Slaný. ŽK: Švec, Buryan, Hommes. Diváci: 90.

Pustá Polom: Muczka – Drozd, Kuděla, Potůček – Kludka, Hrabina, Berger, Pavlík – Frank (71. Grussmann), Gebauer (93. Dresler), Rolný (79. Palatický). Trenér: David Štverka.

Petřvald: Ognjanov– Buryan (74. Handlíř), Švec, Taraba, Ciesarik – Dujsík (64. Vrzal), Celba, Vengřinek, Macíček – Urban (82. Hommes), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.