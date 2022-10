Hattrick pak zkompletoval v 64. minutě. To si naběhl mezi beky. Dostal míč od Pavlenky a doklepl ho do sítě. V letošní sezoně si tak připsal do statistik už pět branek. „Nejsem žádný kanonýr a nikdy nebudu,“ pousmál se třiatřicetiletý fotbalista.

Za tři vstřelené góly bude muset rodák ze Závady zaplatit. „Kluci mi už naznačili hned po zápase, že to bude drahé,“ přiznal fotbalista, který v minulosti oblékal dresy Bohuslavic, Hlučína a Dolního Benešova.

Dá se říci, že během své kariéry si vyzkoušel docela dost postů v sestavě. „Hrával jsem v obraně, až na konci angažmá v Hlučíně mě trenér posunul na post defenzivního záložníka. Teď v Píšti mě dal Petr Žižka i na hrot, ale to mi moc nesedělo. V záloze se cítím lépe,“ svěřil se Robin Štefek.

Klein z Velkých Heraltic dal hattrick za osm minut. Dva góly byly haluzové, řekl

Během své kariéry dal několik gólů. V paměti mu utkvěl nejvíce ten, který dal ve druhé lize rezervě pražské Sparty, když pronikl do vápna a v pádu překonal brankáře Mokrohajského. „Na hlučínské angažmá vzpomínám hodně rád. Strávil jsem tam dlouhou dobu, zahrál si i druhou ligu,“ pronesl Robin Štefek.

V Píšťi narazil znovu na své bývalé spoluhráče z Hlučína. „Naposledy jsem hrával za Bohuslavice, ale starší kluci odešli, a když se ozval Petr Žižka z Píště, dohodli jsme se. Jeho osoba hrála v mém přestupu velkou roli,“ podotkl třiatřicetiletý fotbalista.

Když se podíváme na soupisku píštěcké Slavie, najdeme v ní hned několik hráčů s hlučínskou minulostí. „Je to pravda. Je nás tam asi sedm, kdo jsme hrávali za Hlučín. Navíc někteří z nich jsou přímo rodáci z Píště, a to hraje velkou roli. Tým je dobře poskládaný. Jsou v něm i místní mladí hráči,“ poznamenal Štefek.

S tím, že by si ještě vyzkoušel v budoucnu vyšší soutěž jako divizi nebo MSFL, nepočítá. „I kdybych chtěl, tak časově to není možné. Mám práci, rodinu, do toho stavím dům. Navíc v Píšti mi nic nechybí. Mám to přes kopec a k tomu je tam skvělá parta,“ zakončil povídání Robin Štefek.