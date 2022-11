Skóre se poprvé měnilo v 10. minutě. Petřvald kopal rohový kop Ciesarikem, míč se dostal k Palatickému a ten ranou ze šestnáctky nasměroval míč pod břevno – 0:1. „Dali jsme rychlý a krásný gól, ale dlouho jsme další nepřidali. Domácí hrozili z brejků a měli nebezpečné situace,“ řekl trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Ve 37. minutě kopali standardku domácí. Šula našel hlavu Gaidy a ten vyrovnal na 1:1. „První poločas byl z naší strany dobrý. Byli jsme favoritovi více než důstojným soupeřem,“ těšilo bolatického trenéra Tomáše Kretka. Když už to vypadalo, že první poločas skončí dělbou bodů, přišla akce Petřvaldu, kdy Macej zatáhl balon, poslal ho před branku a Macíček do uklidil do prázdné branky. „Gólu předcházela hrubá chyba Aleše Baránka. Je to škoda, takto inkasovat do šatny,“ konstatoval Tomáš Kretek.