„Měli jsme výborný vstup do zápasu. Soupeře jsme zaskočili a brzy jsme šli do třígólového trháku,“ pochvaloval si domácí kouč Petr Žižka. „Hlubině dělala velké problémy naše přímočarost a agresivita,“ podotkl někdejší kapitán Hlučína. Na první gól se čekalo jen čtyři minuty. Malcharek zatočil levačkou balon od rohového praporku. Hudeczek ho hlavou prodloužil a Stareček si dal vlastní gól. O pět minut později zvyšoval po akci z pravé strany Pawlenka. „Rychle jsme rozhodli. Ve dvanácté minutě bylo po zápase. Jsem rád, že se nám dařilo proměňovat šance,“ těšilo trenéra.

Píšť je sice nováčkem I. B třídě ale v zápasech to tak nevypadá. V tabulce patří domácím první příčka, a to s pětibodovým náskokem na druhou Hrabovou. „Podzim hodnotíme pozitivně. Jedině, co nás mrzí je nepovedené derby s Hatí. Tenhle zápas nám vůbec nevyšel. Stejně ale tak rozhodčím,“ zakončil Petr Žižka.

Píšť – Hlubina B 6:1 (5:0)

Branky: 4. Stareček (vlastní), 9. Pawlenka, 12. a 76. Štefek, 19. a 20. Hudeczek – 80. Obrusník. Rozhodčí: Kubáček – Leško, Brezovský. ŽK: Hudeczek, Šec – Frébort. Diváci: 188.

Píšť: Blahut – Kudlík (34. Habura), Vlha, Mac, Malcharek – Štefek (71. Grabica), Foitzik, Hudeczek, Pawlenka (71. Holuscha) – Kyselý (58. P. Moric), Šec (46. Obrusník). Trenér: Petr Žižka.