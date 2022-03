„S výsledek spokojení jsme, co se týká hry, tak to byl podprůměrný zápas,“ řekl trenér Háje ve Slezsku Michal Janík. Jediná branka padla v 17. minutě, Lampa zatáhl balon po levé straně, nahrál Strakošovi, jehož centr prodloužil Freit na Krejčího, který uklidil balón do sítě. První gól mohly dát ale Petrovice, bohužel se jim nepodařilo v úvodu proměnit pokutový kop. „Soupeřův hráč to špatně kopl a penaltu mu nás brankář chytil,“ prozradil Janík.