Krnov měl dobrý vstup do utkání, hýřil pohybem a aktivitou. „Kluky musím za začátek zápasu pochválit. Hráli jsme koncentrovaně. Měli šance,“ vzal si slovo trenér Krnova Gustav Santarius. V 16. minutě vysunul Bartoníček Váňa a ten balon uklidil do brány – 1:0. O deset minut později to už bylo 2:0. Po centru Váni překonal Kubného Miškev. „Začali jsme hrozně. Nedařila se nám kombinace. Krnov nás jasně přehrával a šel o zaslouženého vedení,“ uznal kouč Oldřišova Petr Hlaváček. Moravan udeřil po půlhodině hry. Mezera kopal standardní situaci a Šimon Továrek hlavou snížil na 2:1. „Tahle branka nás trochu zmrazila,“ přiznal Santarius. „Dali jsme sice gól, ale jinak náš výkon nebyl v prvním poločase vůbec dobrý,“ mrzelo Hlaváčka.