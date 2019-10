A žádné překvapení se nekoná. Podle čtvrtečního rozhodnutí disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSFKS) zaplatí klub maximální možnou výši pokuty 30 tisíc korun, k tomu v novém ročníku 2020/2021 se bude moci přihlásit do nejvyšší soutěže řízené MěFS Ostrava, tedy městského přeboru.

Deník se pokoušel získat vyjádření předsedy a hlavního sponzora ostravského klubu Alexandra Minicha, který nakonec reagoval v SMS zprávě:

„Věřte mi, že to pro mě není jednoduché. To rozhodnutí ve mně zrálo už dlouho, ale po těch posledních zápasech už to dál nešlo,“ poukázal Minich především na porážky 0:10 v Petrovicích a doma s Krnovem.

Šenov, který pátou nejvyšší soutěže hrál od sezony 2014/2015, v dosavadním průběhu ročníku získal jediný bod, a patřilo mu tak poslední, šestnácté místo.