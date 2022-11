„Sice jsme prohráli, ale náš výkon nebyl až tak špatný. Ovšem Polom má zkušený tým a u nás to ukázala. Byli efektivní ve finální fázi,“ začal utkání hodnotit trenér Dolního Benešova Jaroslav Samson. „My jsme se těžko dostávali do šancí. Polom si jich vytvořila šest a vytěžila z nich čtyři branky,“ poznamenal domácí stratég. „Stále jsme ve fázi budování. Kluci jdou ale výkonnostně nahoru. Zatím se nám to ale nedaří výsledkově moc potvrdit. Věřím, že na jaře to bude zase o něco lepší,“ doplnil Jaroslav Samson.