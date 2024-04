Kobeřice potrápily lídra krajského přeboru. Pustá Polom se sice dostala do vedení. Domácí nedali penaltu, po hodině hry vyrovnali na 1:1. Když už to vypadlo, že zápas skončí remízou, vzal si slovo hostující Berger a parádní střelou zajistil svému týmu vítězství 2:1.

Fanoušci v Kobeřicích viděli zajímavý fotbal | Foto: Deník/Petr Widenka

„Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných. Pak převzal iniciativu soupeř,“ poznamenal trenér Kobeřic Vilém Axmann. Domácí měli možnost, kdy se kolem Kuděly protáhl Šimeček, jeho pokus vykopl brankář Kozelský. Polom poté udeřila. Hrabina poslal balon za obranu, Palatický dal míč na Gebauera a ten otevřel skóre – 0:1. Brzy mohli vést hosté o dvě branky. Po rychlém brejku Palatického minul Gebauer bránu. Domácí do přestávky měli na kopačkách vyrovnání. Šimečka fauloval totiž Kuděla a sudí Herda nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Kryštof, gólman Kozelský ho ale vychytal. „V prvním poločase jsme nehráli špatně. Měli jsme tam nějaké situace, které mohly skončit gólem. Dali jsme ale jen jeden,“ řekl k první půli hostující trenér David Štverka.

Po přestávce nejdříve dobrou šanci zahodil Šimeček. Po hodině hry kopali domácí standardku. Petr Stuchlík našel hlavu Kryštofa a bylo srovnáno. „Následně jsme přežili šanci Palatického, nás nepustil do brejku pomezní rozhodčí,“ poznamenal trenér Kobeřic. Když už to vypadalo, že body se budou dělit, udeřil favorit. Berger se hezky na středu hřiště uvolnil a parádní střelou nasměroval Polom ke třem bodům. „Za tři body jsme rádi. Musíme ale uznat, že Kobeřice hrály velmi dobře v defenzivě. Zápasu by slušela remíza,“ uznal David Štverka. „Zasloužili jsme si bod. Kluky musím i přes porážku pochválit. Poctivě ho odmakali,“ zakončil Vilém Axmann.

Kobeřice – Pustá Polom 1:2 (0:1)

Branky: 63. Kryštof – 24. Gebauer, 88. Berger. Rozhodčí: Herda – Priesol, Tabášek. ŽK: Schlischka, Robin Wirth – Kuděla, Rolný, Palatický. Diváci: 160.

Kobeřice: Štencel – Schlischka, Ševior, Večerek, Stareček (51. V. Stříbný) – M. Stříbný (46. P. Stuchlík), Robin Wirth, Petzuch (67. Kašný), Kolarčík, Kryštof – Šimeček. Trenér: Vilém Axmann.

Pustá Polom: Kozelský – Augustýnek (67. Frank), Kuděla (72. Berger), Potůček – Kludka, Drozd, Hrabina, Dušek (90.+2. Sobota) – Palatický (90.+2. Muczka), Gebauer, Rolný. Trenér: David Štverka.