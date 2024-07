Roman Brhel dnes 13:35

/FOTOGALERIE/ Vysoké divácké návštěvy, k tomu atraktivní fotbal a atakování horních pater tabulky, to je hlavní cíl Kravařských pro nový soutěžní ročník. Vedení klubu se podařilo udržet klíčové hráče, a to včetně Milana Halašky. Novinkou je zřízení béčka. To svou pouť začne v okresní trojce.