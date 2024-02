/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bývalý reprezentant Zdeněk Pospěch se v Kravařích baví fotbalem. V přípravném duelu s divizním Krnovem zvládl celých devadesát minut. V prvním poločase nastoupil ve středu zálohy, ve druhém na kraji obrany. Kravaře ve druhé pětačtyřicetiminutovce excelovaly, otočily výsledek a na půdě divizního účastníka vyhrály 2:1.

Kravaře - Krnov 1:2 | Video: Jan Pitřík

„Každé vítězství potěší. Rozhodně bych ho ale nepřeceňoval. Jedná stále pouze o přípravu,“ pronesl skromně trenér Kravař Michal Krzisch. „Zápas celkově splnil naše očekávání. To, co po hráčích požadujeme, se v utkání objevilo. Chceme věci uhrávat fotbalově, ze všeho vyjíždět, a to jsme přesně v Krnově dělali,“ pochvaloval si mladý trenér.

Krnov přitom v první půli šel díky Václavkovi do vedení. „V prvních třiceti minutách jsme se trápili. Domácí střeďáci si vyskakovali pro balóny, což nám dělalo problém,“ přiznal Michal Krzisch. „Pomohl nám inkasovaný gól. Po něm jsme se zvedli. Už na konci prvního poločasu jsme měli šance, které jsme neproměnili. Druhá půle nám vyšla už skvěle. Odehráli jsme v ní nejlepší poločas v přípravě,“ těšilo trenéra.

Celých devadesát minut odehrál za Kravaře pětačtyřicetiletý Zdeněk Pospěch. V prvním poločase dokonce bývalý reprezentant odehrál ve středu zálohy. „Zdeněk je schopen alternovat na více postech. Je mu jedno, kde hraje. Naší výhodou je fakt, že celkově jme hodně variabilní,“ zdůraznil Michal Krzisch. V sobotu v 10 hodin hrají Kravaře v Chlebičově, a to s domácí Viktorii.

Krnov – Kravaře 1:2 (1:0)

Branky: Václavek – Hrdlička, Kutty.

Krnov: Rolný – Šimčík (46. Sabo), Igbinoba, Tümmler, Havlíček (46. Lavrovič) – Václavek (46. Majzlík), Říha (46. Kubík), Kolbasa, Dočkal, Groda (46. Toška) – Bassey (46. Giňa). Trenér: Gustav Santarius.

Kravaře: Kůrka – Kudlík, Tesařík, Bitomský, Kryštof – Heger, Pospěch, Baranek, Těžký, Pavelek – Halaška. Střídali: Malý, Nestroj, Hrdlička, Kutty, Chřibek. Trenér: Michal Krzisch.