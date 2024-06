/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nadstandardní utkání krajského přeboru se odehrálo v Kravařích. Domácí celek v něm po dobrém výkonu porazil favorizovaný Petřvald 2:1. Hodně o sobě dali vědět i kravařští fanoušci, kteří vytvořili báječnou atmosféru. Tleskalo se také Zdeňku Pospěchovi. Bývalý reprezentační obránce prokázal velký charakter, když odvolal v prvním poločase penaltu, která byla nařízena za údajný faul na jeho osobu.

Kravařští fanoušci v akci | Video: MFK Kravaře

„Zápas jsme zvládli velmi dobře po fyzické a taktické stránce,“ byl spokojený kravařský kouč Michal Krzisch. Domácí začali skvěle. V 5. minutě si dobře naběhl do vápna Pospěch, a to na přihrávku Baranka a otevřel skóre. „Hrál se zajímavý fotbal. Oba týmy měly šance, kdyby se šlo do kabin za stavu 5:5, nikdo by se nedivil,“ podotkl domácí kouč. Hodně vidět byl veterán Pospěch, v jednom případě trefil tyč. A to nebylo vše. Sudí Brezovský po situaci ve vápně nařídil pro Kravaře penaltu. Ta se měla kopat právě po údajném faulu na Pospěcha. „Zdena ji ale odvolal. Řekl sudímu, že o faul nešlo. Opět prokázal, jak velkým je fotbalistou,“ vyzdvihl počin svého svěřence Michal Krzisch. „Klobouk dolů před Zdeňkem Pospěchem. Je to fotbalista s charakterem,“ vzal si slovo trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Velkou šanci měl Halaška, který běžel sám na gólmana, ovšem nedal.

Druhá polovina úvodního dějství patřila Petřvaldu. „Přestali jsme hrát, přišlo mi, že odpočíváme. Soupeři se podařilo vyrovnat, naštěstí další gól již nepřidal,“ vydechl si mladý kouč.

Pět minut po přestávce udeřily Kravaře podruhé. Zapalač rozehrál roh na Pospěcha, který našel Halašku a bylo to 2:1. „Petřvald má rychlé kraje. Nám se je dobrým napadáním podařilo eliminovat. Pomohli jsme si poté i střídáním. Kluci zvládli tento těžký duel na jedničku. Skvělí byli tradičně i naši fanoušci,“ zdůraznil Michal Krzisch.

Kravaře touto výhrou pomohly Pusté Polomi k postupu do divize. „Polomští nám děkovali hned po zápase. Nyní nás čeká poslední kolo. V něm musíme porazit Heřmanice. Máme tak stále šanci na konečné třetí místo,“ zakončil šéf domácí lavičky.

„Musím sportovně přiznat, že Kravaře vyhrály zaslouženě. Za druhý poločas si tři body zasloužily, daly do hry větší srdce,“ řekl ještě k utkání Jiří Halamíček.

Kravaře – Petřvald na Moravě 2:1 (1:1)

Branky: 5. Pospěch, 50. Halaška – 43. Kovařík. Rozhodčí: Brezovský – Mitura, Hrdina. ŽK: Zapalač, Heger – Taraba. Diváci: 362.

Kravaře: Hudeček – Mikulenka, Ferenz (63. Barcal), Kutty, Kudlík (63. Ohřál) – Pospěch, Těžký (86. Hrdlička), Zapalač, Baranek, Silber (63. Heger) – Halaška (80. Glabazňa). Trenér: Michal Krzisch.

Petřvald na Moravě: Rozsypal – Buryan (37. Taraba), Matyska, Švec, Ciesarik – Macíček (61. Bernatský), Vengřinek (43. J. Plešek), Urban (61. Barkov), Dujsík – Celba, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.