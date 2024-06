/FOTOGALERIE/ Povedlo se! Mladý kouč David Štverka přivedl Pustou Polom do divize. Pustopolomští fotbalisté sice v domácím duelu s Vřesinou urvali pouze bod za remízu 2:2. Ten měl ale nakonec cenu zlata. Kravaře totiž porazily petřvaldské Pávy a v Pusté Polomi mohly odstartovat postupové oslavy.

Pustá Polom míří do divize. Foto: SC Pustá Polom | Foto: SC Pustá Polom

„Zápas s Vřesinou se nám příliš nepovedl. Nešlo nám to, tak jak bychom si představovali. Soupeř byl na nás dobře připravený a my jsme na něj nebyli schopni najít recept,“ přiznal polomský kouč David Štverka. Jeho tým neprožil zrovna ideální vstup do zápasu. „Nepokryli jsme hráče a ten v pohodě hlavou skóroval,“ pokračoval domácí trenér. Vřesina se dostala do pohody a byla hodně nebezpečná. „Musím přiznat, že jsme v některých pasážích jsme měli i štěstí a díky Kozelskému v brance jsme neprohrávali vyšším rozdílem,“ podotkl David Štverka. Po centru Potůčka a gólu Rolnému svitla domácím naděje. „Bohužel jen na chvilku, znovu jsme totiž inkasovali. A aby toho nebylo málo, tak se nám zranil Gebauer,“ povzdechl si trenér Pusté Polomi.

Po přestávce se dostal na trávník Palatický. „Do zápasu šel s velkým sebezapřením. Nakonec nám trefil vyrovnání,“ vydechl si David Štverka.

Zápas nakonec skončil remízou 2:2, v té chvíli ještě o postupujícím jasno nebylo. „Čekali jsme, jak dopadne Petřvald v Kravařích. Nakonec nám to vyšlo, děkujeme Kravařům, že Petřvald porazily. Myslím si, že náš postup je ale zasloužený. Tým po celou sezonu pracoval velmi dobře,“ zdůraznil David Štverka. Pustou Polom tak čeká v nové sezoně účast v divizi.

Pustá Polom – Vřesina 2:2 (1:2)

Branky: 32. Rolný, 89. Palatický – 5. M. Kozelský, 34. A. Hruzík. Rozhodčí: Macrineanu – Řezníček, Láryš. ŽK: Frank, Grussmann, Palatický – Brož, Ponížil, Maršálek, Trojan. Diváci: 280.

Pustá Polom: L. Kozelský – Augustýnek,Kuděla, Potůček – Frank, Drozd, Hrabina, Dušek – Kludka (67. Palatický), Rolný, Gebauer (44. Grussmann). Trenér: David Štverka.