Dobře začali, špatně skončili! Fotbalisté oldřišovského Moravanu dobře vstoupili do zápasu s Dolními Datyněmi. Rychle vedli, pak ale předvedli dokonalý kolaps. Inkasovali během patnácti minut tři branky a prohráli 1:4.

Oldřišov doma prohrál | Foto: Deník/Petr Widenka

„Zápas se do patnácté minuty pro nás vyvíjel dobře. Dali jsme rychlou branku,“ začal o utkání vykládat trenér Oldřišova Tomáš Horsinka. Ve 12. minutě obral soupeře o míč Manderla, zvedl hlavu, našel Kubaláka, který míč naservíroval Bořuckému a domácí kanonýr ho uklidil na zadní tyč. „Branka padla po krásné akci. Čekal jsem, že hru ovládneme a budeme klidnější. Jenomže přišel pravý opak,“ kroutil hlavou kouč Moravanu. Soupeři stačilo patnáct minut na to, aby výsledek otočil z 1:0 na 1:3. „Obrovskými chybami jsme darovali soupeři tři góly. Takové chyby, které jsme vyrobili, se nevidí ani v žácích,“ nechápal Tomáš Horsinka. „Klukům jsem před utkání říkal, že ať hrají jednoduše a na jistotu. Bohužel si má slova nevzali k srdci,“ pokračoval oldřišovský stratég. A to domácí hráli od pětatřicáté minuty přesilovku.

Milan Halaška pálí ostrýma. Angažmá v Kravařích si užívám, říká ex-ligista

Po přestávce se chtěl Oldřišov vrátit do hry. „Nepovedlo se nám to, zaslouženě jsme prohráli. Musíme se připravit na další zápas a v něm uspět,“ podotkl Tomáš Horsinka.

Oldřišov – Dolní Datyně 1:4 (1:3)

Branky: 12. Bořucký – 15. Kaduch, 26. Kodenko, 31. Střižík, 74. Cileček. Rozhodčí: Petroš – Čuba, Boráň. ŽK: Janík, Fusek. ČK: 35. Kaduch. Diváci: 95.

Oldřišov: R. Rychlý – Kurka, Hartmann, Fusek (46. Vitoul), Tománek – Janík, Kupka (60. Hlaváček), T. Manderla, Bořucký – Kubalák (60. Píšala), Prokša (34. Latton). Trenér: Tomáš Horsinka.