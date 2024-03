Když jedenáct minut před koncem vyrovnával v Orlové Konvička na 2:2, vypadalo to, že háječtí fotbalisté budou bodovat. To se ale nakonec nestalo. Hosty rozesmutnil v závěru Tomáš. Domácí Slavia zvítězila 3:2.

Háj prohrál v Orlové | Foto: Roman Dujsík

Po necelé čtvrthodině šel Háj v Orlové do vedení. Konvička křižným pasem našel Kocura a ten prostřelil brankáře Bučka. „Mohli jsme pak naše vedení navýšit. Velkou šanci měl Jančík, dokonce jsme dali i branku. Ta ale nebyla Strakošovi uznána pro ofsajd. Věřím, že kdybychom přidali druhý gól, zápas by se vyvíjel jinak,“ poznamenal Ondřej Matěj, asistent hájeckého trenéra Jana Baránka. V 32. minutě kopal Háj standardku. Jenomže Orlová šla do brejku a Renta prostřelil Nemčeka.

Vstup do druhé půle nenašel hosty zrovna v nejlepším rozpoložení. „V prvních dvaceti minutách jsme zůstali myšlenkami v kabině. Domácí byli více na balónu, měli i jednu velkou šanci, Tu jsme ale přežili,“ vydechl si Ondřej Matěj.

Nakonec se Orlová vedení dočkala, a to po střele Zacha na zadní tyč. Za dvě minuty bylo srovnáno. Lampa kopal roh a Konvička překonal Bučka. Když už to vypadalo, že se budu body dělit, rozehrál Buček po standardce hostů rychle balon a Tomáš upravoval na 3:2. „V samotném závěru jsme sahali po vyrovnání. Jenomže Blažej z dobré pozice přestřelil. Je to škoda, bod jsme si zasloužili,“ zakončil asistent Jana Baránka.

Orlová – Háj ve Slezsku 3:2 (1:1)

Branky: 32. Renta, 77. Zach, 86. Tomáš – 14. Kocur, 79. Konvička. Rozhodčí: Levinger – Priesol, Brezovský. ŽK: Kondziolka, Renta, Tomáš, Slowik – A. Blažej, Urbančík. Diváci: 200.

Háj ve Slezsku: Nemček – Ivan, Eršil, Konvička, A. Blažej – Kocur (90. Šebesta), Urbančík (84. Šimeček), Strakoš (65. Lampa), Michna (90. Dvořáček), Krejčí – Jančík (84. Juchelka).