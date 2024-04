Dvě využité standardní situace rozhodly o tom, že háječtí fotbalisté na domácím trávníku porazili Kobeřice 2:0. Hosté i přes porážku nehráli špatně, ovšem na brankáře Lukáše Godulu recept nenašli. O výhře Háje rozhodli góly Martin Michna a Vojtěch Šimeček.

Kobeřice v Háji prohrály | Foto: Deník/Petr Widenka

Prvních dvacet minut patřilo domácím. „Měli jsme dva nebezpečné centry Kocurem. Z nich jsme ale nic nevytěžili,“ začal o utkání hovořit Ondřej Matěj, asistent hájeckého trenéra Jana Baránka. Ve 21. minutě kopal Strakoš rohový kop a Michna otevřel skóre 1:0. „Poté převzaly iniciativu Kobeřice. Byly aktivnější a dostaly se i do jedné šance,“ poznamenal hájecký asistent. Velkou šanci na hostující straně měl Adam Šimeček, který z dobré pozice přestřelil bránu.

Po přestávce začalo silně pršet. „Nevstoupili jsme do něj zrovna nejlépe,“ přiznal Ondřej Matěj. Nakonec měl ale Háj možnost pokutového kopu, který byl nařízen za faul na Jelena. Ten ale Štencel Eršilovi chytil. Nakonec čtyři minuty před koncem kopali domácí další standardku a Vojtěch Šimeček upravil na konečných 2:0. „Odehráli jsme vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že Háj má dobré standardní situace, což se nakonec taky ukázalo. Ze dvou jsme inkasovali. Musím tentokrát vyzdvihnout výkon gólmana Štencla,“ uvedl hostující kouč Vilém Axmann. „Měli jsme možná i míč více ve svém držení. Několikrát jsme se dostali do přečíslení. Nic jsme ale z toho nevytěžili. Ve finální fází nám to skřípalo,“ přiznal trenér Kobeřic. „Za vítězství jsme rádi. Hráli jsme s kvalitním soupeřem. Tentokrát nám vyšly standardní situace,“ zakončil Ondřej Matěj.

Háj ve Slezsku – Kobeřice 2:0 (1:0)

Branky: 21. Michna, 86. V. Šimeček. Rozhodčí: Petroš – Vojkovský, Šištík. ŽK: Strakoš – Š. Stříbný, Šimeček. Diváci: 60.

Háj ve Slezsku: Godula – Ivan, J. Blažej, Konvička (36. Urbančík), Dvořáček (59. Krejčí) – Kocur (76. V. Šimeček), Eršil, Strakoš (76. Lampa), Michna – Jelen, Jančík (59. A. Blažej). Trenér: Jan Baránek.

Kobeřice: Štencel – Schlischka, Robin Wirth, Večerek, Stareček – Petzuch (63. M. Stříbný), Kolarčík – Slanina (72. Breksa), Š. Stříbný (78. V. Stříbný), Kryštof – A. Šimeček. Trenér: Vilém Axmann.