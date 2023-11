Porážka z Háje je zapomenuta. Fotbalisté z Pusté Polomi brali ve dvanáctém kole krajského přeboru tři body. Dokázali vyhrát na půdě Českého Těšína 3:1. Dvěma góly se blýskl bývalý ligista Matěj Hrabina.

Pustá Polom vyhrála v Českém Těšíně | Foto: Deník/Petr Widenka

„V prvním poločase jsme byli lepší na míči. Bohužel jsme nebyli na rozdíl od domácích vůbec nebezpeční,“ přiznal polomský trenér David Štverka. „Domácí se dostávali do šancí. Za první poločas si vypracovali tři dobré. Nás ale naštěstí podržel brankář Lukáš Kozelský,“ chválil kouč gólmana. Polom během úvodních pětačtyřiceti minut vystřelila na bránu soupeře jednou a hned byla z toho branka. Postaral se o ní Matěj Hrabina.

Dolní Benešov sahal po výhře. Po přestávce jsme hráli bojácně, řekl trenér

Druhý poločas měl obdobný scénář. V 62. minutě se zhruba z pětadvacetimetrové distance opřel do míče Gebauer a balon uklidil k tyči – 0:2. O osm minut později se znovu prosadil Hrabina a o vítězi nebylo pochyb. „Fotbal se přeléval z jedné strany na druhou. Pro nás to bylo těžké utkání, o to více jsme rádi, že jsme ho zvládli. Škoda jen inkasované branky v závěru,“ zakončil David Štverka.

Český Těšín – Pustá Polom 1:3 (0:1)

Branky: 89. Matuszek – 44. a 70. Hrabina, 62. Gebauer. Rozhodčí: Slaný – Pasterčák, Revaj. ŽK: S. Potůček, Revaj – Kuděla, Pavlík. ČK: S. Potůček. Diváci: 120.

Pustá Polom: Kozelský – Pavlík, Dresler, Kuděla, Potůček – Hrabina, Drozd (74. Kaštovský), Berger, Dušek (74. Kludka) – Rolný (82. Frank), Gebauer (86. Muczka). Trenér: David Štverka.