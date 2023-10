Parádní fotbalová podívaná byla k vidění v Pusté Polomi. Lídr krajského přeboru hostil nováčka z Kravař. Vyrovnanou bitvu, která početné divácké návštěvě naservírovala pět branek, skončila vítězstvím favorita v poměru 3:2. Nutno ale říci, že Kravaře sahaly po bodovém zisku.

Zajímavý fotbal byl k vidění v Pusté Polomi | Foto: Fotbal Pustá Polom

„Byl to těžký zápas. Kravaře mají kvalitu, chtějí hrát fotbal, za to mají kredit. Nešlo o žádnou zákopovou válku,“ řekl na adresu nováčka polomský kouč David Štverka. „Polom má výborný tým, technicky dobře vybavené fotbalisty. Mě těší, že jsme s nimi dokázali hrát vyrovnanou partii. Byly pasáže, kdy jsme byli i lepším týmem,“ podotkl trenér Kravař Karel Štěpán. „Hrál se určitě nadstandardní zápas. Utkání mělo velmi slušnou kvalitu,“ shodli se oba trenéři.

Trenér Pusté Polomi David ŠtverkaZdroj: Petr Widenka

Na první gól se čekalo necelou čtvrthodinu. Kravaře kopaly rohový kop, balón propadl do vápna Barcal ho uklidil do sítě – 0:1. Hosté se z vedení neradovali dlouho. „Dávali jsme si přednost ve vápně. Balónu se zmocnil soupeř a Rolný takovým šourákem vyrovnal,“ kroutil hlavou Karel Štěpán. „Jsem rád, že jsme rychle vyrovnali. Šance se střídaly na obou stranách. Hra měla spád,“ zdůraznil David Štverka. „My jsme měli i potom štěstí. Soupeř dal tyčku. Nám se podařilo vstřelit branku Hegerem, která ale nebyla pro ofsajd uznána. Za mě hodně přísné posouzení. Už se nám to stalo podruhé,“ zlobil se trenér Kravař.

Zajímavé představení pokračovalo i po přestávce. Po hodině hry se zmocnil míče Rolný, dal míč na Gebauera, který ho prostrčil na Kaštovského, jenž nadvakrát překonal brankáře Kurku. „Sice jsme dostali gól, avšak špatně jsme nehráli. Byli jsme i lepším týmem,“ podotkl Karel Štěpán. V 73. minutě vyrovnával po rohovém kopu Halška. Za další tři minuty měl lídr krajského přeboru vedení zpět. Gebauer dostal přihrávku od Bergra a ranou z voleje trefil domácím tří body. Deset minut před koncem fauloval Augustýnek a Polom šla do deseti. „Dohrávali jsme v deseti. Jsem rád, že to kluci zvládli. Tohle vítězství má pro nás velkou cenu,“ podotkl David Štverka. „Porážka mrzí, nebyli jsme horším týmem. Bohužel děláme hloupé individuální chyby a ty nás stály lepší výsledek,“ zakončil Karel Štěpán.

Kravařský kouč Karel ŠtěpánZdroj: Petr Widenka

Pustá Polom – Kravaře 3:2 (1:1)

Branky: 18. Rolný, 60. Kaštovský, 76. Gebauer – 14. Barcal, 73. Halaška. Rozhodčí: Tomšík – Šištík, Hrdina. ŽK: Berger, Pavlík – Těžký. ČK: 80. Augustýnek. Diváci: 280.

Pustá Polom: Muczka – Augustýnek, Drozd, Potůček – Pomp, Hrabina (46. Hrabina), Berger, Dušek (60. Pavlík) – Palatický (15. Kaštovský, 92. Kludka), Gebauer (92. Dresler), Rolný. Trenér: David Štverka.

Kravaře: Kurka – Malý (85. Bitomský), Kutty (20. Ferenz), Barcal, Kudlík – Heger (76. Hrdlička), Těžký, Baranek, Silber – Zapalač – Halaška (76. Ohřál). Trenér: Karel Štěpán.