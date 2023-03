Aktuálně druhý tým krajského přeboru z Vratimova byl v sobotním dopoledni dokonale zaskočen. Fotbalisté z Pusté Polomí mu uštědřili dokonalou lekci. Po velmi dobrém výkonu celého týmu si z vratimovské umělky odvezli tři body za vítězství 3:0.

Pustá Polom vyhrála ve Vratimově | Foto: Deník/Eliška Žídková

„Krásná práce. Chválím celý tým. Kluci utkání poctivě odmakali,“ rozdával po zápase úsměvy hostující stratég David Štverka. Jeho tým čel do vedení u po pěti minutách hry, když si dal Cempírek vlastní gól. „Hrálo se na umělce, bylo to hodně o osobních soubojích. My jsme hned na začátku vyvinuli tlak na domácího hráče a on si dal vlastní gól. Tento moment byl pro další vývoj zápasu důležitý,“ řekl polomský kouč.

Na další branku se čekalo do 72. minuty. Gebauer dostal přesnou přihrávku od Rolného, dostal se přes protihráče a střelou na zadní tyč dával na 0:2. Sedm minut před koncem chyboval gólman Vratimova Müller, míče se zmocnil Rolný. Před brankou našel volného Ficka a ten upravil na konečných 0:3. „Byl to vyrovnaný zápas. Domácí si vytvořili snad jednu šanci, více jsme jim nedovolili. Pro nás je toto vítězství důležité. Uspěli jsme na hřišti jednoho z velkých favoritů soutěže. Vratimovští byli sami z konečného výsledku zaskočeni,“ zakončil své hodnocení David Štverka.

Vratimov – Pustá Polom 0:3 (0:1)

Branky: 5. Cempírek (vlastní), 72. Gebauer, 83. Ficek. Rozhodčí: Mitura – Vojkovský, Šištík. ŽK: Slota – Potůček, Danyi, Kaštovský. Diváci: 65.

Pustá Polom: Muczka – Augustýnek, Kuděla, Hradský, Potůček – Frank, Malovec, Danyi (86. Kunz)– Kaštovský (71. Schlossarek), Gebauer (80. Ficek), Rolný. Trenér: David Štverka.