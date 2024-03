Polomští fotbalisté se v Heřmanicích rozjížděli pomalu. Jeden z velkých favoritů krajského přeboru dokonce prohrával. Ještě do poločasu ale Matěj Hrabina z penalty vyrovnal. Po přestávce si vzal slovo Milan Palatický. Za deset minut zkompletoval hattrick a Pustá Polom vyhrála 5:2.

Pustá Polom vyhrála v Heřmanicích | Foto: Deník/Petr Widenka

„Chtěli jsme na soupeře vletět a co nejdříve rozhodnout,“ poznamenal hostující trenér David Štverka. Jenomže už v 7. minutě Polomští inkasovali. Po dlouhém nákopu brankáře Andrejka si balón zpracoval Opata a tečovanou střelou otevřel skóre. „Rychlá branka nás zaskočila, věděli jsme ale, že když budeme trpěliví, výsledek otočíme,“ podotkl polomský stratég. Ve 22. minutě byl ve vápně faulován Palatický a hosté kopali penaltu. Tu proměnil Hrabina.

VIDEO: Luděk Jurečka o opavské porážce i přípravě na utkání hvězd

Ve druhém poločase stačilo hostům sedm minut na to, aby šli do vedení. Gebauer vybojoval balon, přišla přihrávka a na zadní tyči mířil přesně Dušek. „Od tohoto okamžiku bylo jen otázkou času, kdy padnou další branky,“ řekl David Štverka. Poté si vzal slovo Milan Palatický. Během deseti minut zkompletoval hattrick a favorit jasně vyhrál. „Milan mohl dát i více gólů. Další šance ovšem neproměnil. Podali jsme dobrý výkon a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval trenér vítězů. „Poprvé jsme hráli na trávě. Musím říci, že v Heřmanicích měli výborně připravené hřiště. Když to shrnu, tak spokojenost je na naší straně velká,“ zakončil David Štverka.

Heřmanice – Pustá Polom 2:5 (1:1)

Branky: 7. Opata, 83. Řapek – 22. Hrabina (penalta), 52. Dušek, 75, 76. a 86. Palatický. Rozhodčí: Laryš – Macrineanu, Minich. ŽK: Řapek, Sedlák – Potůček. Diváci: 123.

Pustá Polom: Muczka – Pomp, Drozd, Potůček – Kludka (74. Frank), Berger, Hrabina, Dušek (81. Sobota) – Palatický, Gebauer, Rolný. Trenér: David Štverka.