„Zápas se mi těžko hodnotí. Byl to hotový kolaps,“ řekl kouč Pusté Polomi David Štverka. „My jsme si šli zahrát fotbal. Na umělecký dojem se hrát nedá,“ pokračoval polomský trenér. „Dělali jsme hrubé chyby, které soupeř trestal. Míče vozil v pohodě do naší brány. Na Orlové bylo vidět, že chce hodně vyhrát. To mi u našeho týmu chybělo,“ zakončil zklamaně David Štverka.