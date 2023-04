Deset bodů ze čtyř zápasů už v jarní části nasbírali háječtí fotbalisté. V pátečním dopoledni svěřenci trenéra Michala Janíka vyhráli v Dolních Datyních 2:1. Vše podstatné se událo v prvních pětačtyřiceti minutách.

Háj má další výhru. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Na malém hřišti a vzhledem k špatnému počasí se moc fotbal hrát nedal. Museli jsme hru zjednodušit,“ řek na úvod svého hodnocení trenér Háje Michal Janík. Ve třinácté minutě poslal Strakoš do strany balon na Lampu a ten střelou na zadní tyč překonal gólmana Jašku. Domácí brzy srovnali. Nicméně ve 37. minutě hosté nastřelili balon do vápna a Urbančík patičkou dával na 1:2. „Bylo vidět, že soupeř je domácí hřiště zvyklý. Naštěstí mi jsme dobře pracovali v defenzivě a do žádných velkých šancí jsme ho nepouštěli. Na druhou stranu sami jsme si taky žádnou velkou gólovku nevytvořili. Za vítězství jsme rádi, rozhodla o něm naše zkušenost,“ zakončil Michal Janík.

Dolní Datyně – Háj ve Slezsku 1:2 (1:2)

Branky: 27. Cileček – 13. Lampa, 37. Urbančík. Rozhodčí: Novák – Revaj, Pasterčák. ŽK: Jaška, Novotný, Rozsíval – Krejčí. Diváci: 80.

Háj ve Slezsku: Virec – Ivan, Konvička, Malůš, Blažej – Strakoš – Lampa (54. Žůrek), Eršil (70. Keller), Urbančík (80. Komárek), Krejčí (80. Míšanec) – Regec (70. Jančík). Trenér: Michal Janík.