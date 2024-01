/FOTOGALERIE/ Jednadvacet bodů a šestá příčka v tabulce I. A třídy, tak vypadá podzimní bilance fotbalistů Slavie Píšť. Trenér Petr Žižka s těmito výsledky příliš spokojený není. Dobře si uvědomuje, že jeho tým měl navíc. Bývalý druholigový záložník věří, že na jaře bude jeho výběr šlapat lépe.

Trenér Petr Žižka | Foto: Deník/Petr Widenka

„S podzimní části příliš spokojený nejsem. Vzhledem ke kvalitě našeho kádru, jsme měli mít více bodů,“ podotkl Petr Žižka. „Některé zápasy jsme si prohráli vlastní lehkovážností. Hráči si asi mysleli, že to půjde samo. Opak byl pravdou,“ povzdechl si dvaačtyřicetiletý kouč.

Bývalý kapitán Hlučína věří, že jaro bude v tomto směru lepší. „Na jaře musíme na tom zapracovat. Vždy se najde prostor na zlepšení,“ uvědomuje si mladý kouč.

Sešívání s zimní přípravou začínají v příštím týdnu. V plánu je i zimní soustředění v Bystřici u Jablunkova. „Jedeme do známého prostředí. Píšť už tam jezdí snad deset let,“ poznamenal Petr Žižka. Na programu jsou také čtyři přípravné duely. Slavii prověří Petrovice u Karviné, Háj ve Slezsku, Jablunkov a Oldřišov.

Dolní Benešov povede Jaroslav Samson, na posilách se pracuje

Co se týká hráčského kádru, tak v něm se změny neočekávají. „Není důvod do něj zasahovat. Kvalitu má,“ je přesvědčený Petr Žižka. „Navíc se nám vrací do procesu dva dlouhodobí marodi. Ty beru jako velké posily,“ zvedá prst trenér Slavie. Na myslí má Hudeczka a Haburu.

Jak již bylo zmíněno, s podzimní části v klubu spokojenost nebyla. „Věřím, že se nám postavení podaří vylepšit. Cílem je hrát v první trojce,“ nastínil Petr Žižka.

S tím, že by měl se Slavii zaútočit na postup, nepočítá. „Řeknu to takhle, I. A třída je pro vesnice jako Píšť ideální soutěží. Hraje se celá řada derby, které mají náboj a chodí na ně hodně diváků. Navíc dalším pozitivem je krátká dojezdová vzdálenost k soupeřům,“ zakončil povídání Petr Žižka.