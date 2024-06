/VIDEO, FOTOGALERIE/ Diváci na opavské Slavii se rozhodně nenudili. Domácí fotbalisté v duelu s Jindřichovem doháněli dvoubrankové manko. Pomohla jim přesilovka, nakonec brali bod za remízu 3:3. K vidění bylo šest branek, tři penalty, dvě z toho neproměněné. Navíc hostující Štalmach viděl červenou kartu za úder do obličeje.

Slavia Opava - Jindřichov 3:3 | Video: Petr Widenka

„Přijel k nám druhý celek jara, který má svou hru postavenou na nakopávaných míčích,“ řekl úvodem trenér Slavie Dalibor Fišer. „V prvních minutách zápasu se nám dařil postupný útok a díky aktivní hře Meleckého na pravé straně jsme byli i nebezpeční,“ pokračoval domácí stratég. Ve 13. minutě udělal ve vápně faul Jakub Hanslík a sudí Láryš nařídil penaltu. Tu Honka chytil, ovšem na dorážku Horkela už nestačil. Po necelé půlhodině hry bylo srovnáno. Ryž s Henčlem dobře napadali. Sešívaní se zmocnili míče, došlo k faulu ve vápně a Melecký z penalty vyrovnal. „Místo toho, aby nás vyrovnávací branka uklidnila, tak jsme vyrobili dvě chyby, které soupeř potrestal gólem,“ kroutil hlavou Dalibor Fišer. Už v nastavení první půle předvedl blikanec hostující Štalmach. Trefil domácího hráče rukou do obličeje a byl vyloučen.

„Tohle vyloučení mělo vliv na další vývoj zápasu. Jindřichov se za mě zbytečně stáhl a čekal, co přijde,“ podotkl domácí trenér. V 50. minutě se krásnou střelou do šibenice prosadil Henčl. „Parádní rána,“ zatleskal svému svěřenci kouč. Brzy mohlo být srovnáno. Jakub Hanslík na levé straně udělal dva hráče, vnikl do vápna, kde faulován a na světě byla další penalta. Tu ale Žižka nedal. Po hodině hry se přece jenom domácí dočkali vyrovnání, kdy se zpoza šestnáctky trefil Žižka. „Chtěli jsme zápas otočit, šance k tomu byly. Trefili jsme i tyčku. Nakonec bereme bod. Myslím si, že diváci viděli zajímavý fotbal,“ zakončil Dalibor Fišer.

Slavia Opava – Jindřichov 3:3 (1:3)

Branky: 29. Melecký (penalta), 50. Henčl, 64. Žižka – 13. Horkel, 24. Šmíd, 37. Tilkeridis. Rozhodčí: Láryš – Macrineanu, Barčík. ŽK: Valik, Ryž, Prchala – Boháček, Horkel, Šmíd, Táborský. ČK: 45.+ 2. Štalmach. Diváci: 80.

Slavia Opava: Honka – Škrobánek, Schneider, Valik (51. M. Hanslík), Pavlíček (68. Poštulka) – Melecký, Žižka, Klimeš (65. S. Nguyen), J. Hanslík (65. I. Nguyen) – Henčl, Ryž (68. Prchala). Trenér: Dalibor Fišer.