Během tří minut poslali kobeřičtí fotbalisté Heřmanice do kolen. Svěřenci trenéra Petra Součka odehráli v neděli povedený zápas. Svého protivníka nakonec porazili 3:0.

Kobeřice braly výhru | Foto: Deník/Petr Widenka

„Začali jsme velmi dobře. Měli jsme tlak, dlouho se nám ale nepodařilo vstřelit branku. Soupeř si vypracoval jednu velkou šanci. Nás naštěstí při hlavičce z malého vápna podržel Péťa Štencel,“ poznamenal kouč Kobeřic Petr Souček. V 36. minutě dostal balon za obranu Šimeček, běžel sám na gólmana a poslal domácí do vedení. O tři minuty později poslali domácí prudký centr do vápna, balon se odrazil od Šimečkovy paty ke Kubnému, který trefil šibenici – 2:0. „Ty to dvě branky rozhodly. Utkání se tím zlomilo. Po přestávce jsme přidali ještě jeden gól a zaslouženě vyhráli,“ byl spokojený domácí kouč. „Kluky musím pochválit za přístup a nasazení. Heřmanicím jsme toho moc nedovolili,“ dodal Petr Souček.

Kobeřice – Heřmanice 3:0 (2:0)

Branky: 36. Šimeček, 39. Kubný, 57. Robin Wirth. Rozhodčí: Takáč – Šištík, Láryš. ŽK: Sedlák. Diváci: 170.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Ševior, Večerek, Schlischka (68. Kryštof) – Robin Wirth (75. Kolarčik), Kašný, Kubný (80. M. Stříbný), Š. Stříbný (68. Petzuch) – A. Hartmann (75. Tomíček), Šimeček. Trenér: Petr Souček.