„Poznal jsem tam jednoho šikovného osmnáctiletého fotbalistu z fulneckého týmu a docela mě zaujal. Dozvěděl jsem se, že je chovancem fulneckého dětského domova a chtěl jsem mu udělat radost. Na Vánoce jsem mu proto koupil kopačky, zorganizoval jsem finanční sbírku, sestra přidala koláče a sponzoři další věci. S plným autem jsem v prosinci odjel do Fulneku předat vše dětem v dětském domově na jejich vánoční besídce,“ vzpomíná Erich Stošek na začátek kontaktů, které pokračovaly i v závěru loňského roku. „Kromě sponzorů se do sbírky ochotně zapojili i běžní lidé ze Štěpánkovic a všem chci za jejich přístup poděkovat,“ říká.

Tuto neděli se přímo ve Štěpánkovicích odehraje mistrovské fotbalové utkání 1.A třídy mezi místním a fulneckým mančaftem. Díky ochotě sponzorů mohl pan Stošek pozvat k jeho sledování dvanáct chovanců dětského domova ve Fulneku ve věku od desíti do sedmnácti let. Jejich nedělní pobyt se však nesoustředí pouze na fotbal, protože společně navštíví kravařský aquapark a budou pro ně připraveny kolotoče i poníci. Ani to nebude všechno. Během poločasové přestávky si na hřišti ještě zahrají fotbal se štěpánkovickými žáky. Na tak krátký čas to bude skutečně velmi pestrý program a není divu, že se na něj pozvané děti už hodně těší.