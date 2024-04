Pustá Polom otočila zápas s Orlovou a vede o tři body

Jestliže se pražská Sparta opírá o útočné trio Haraslín, Kuchta, Birmančevič, tak v Polomi trenér David Štverka sází na ofenzivní letku Palatický, Gebauer, Rolný. Ta dohromady nasázela soupeřům 36 gólů, a to z celkového počtu čtyřiapadesáti. „Daří se nám. Sedlo nám to, ale je to zásluha celého týmu,“ pronesl skromně Tomáš Gebauer, který má společně s Milanem Palatickým na starosti dávání gólů. Naopak Adam Rolný jim spíše do zakončení nahrává. „Je to dáno i tím, že s Palim hrajeme výše. Navíc Adam rád nahrává. Je to tak přirozené,“ pousmál se třicetiletý kanonýr.

Pustá Polom má kádr tvořený z hráčů, kteří v mládežnických kategoriích prošli Opavou nebo ostravským Baníkem. „Je to znát, že řada našich kluků prošla těmito organizacemi. S Adamem Rolným jsem dokonce v Opavě hrával,“ přiblížila opora Pusté Polomi.

Před sezonou se jasně do role velkého favorita pasoval Petřvald na Moravě, který disponuje také velkou kvalitou týmu. Ten je v tabulce po 20. kole druhý. Právě na Pustou Polom ztrácí tři body, navíc pro Polomské hraje lepší bilance ze vzájemných duelů. „Určitě nás první místo těší. Zápasy s týmy, jako Petřvald, nám sedí. Hrají otevřený fotbal, nejsou zalezlí v bloku, je to oblíbený soupeř, co se týká výsledků,“ řekl Tomáš Gebauer. „To se ale nedá říci třeba o Vřesině nebo Háji. S nimi se trápíme. To samé byla Orlová, tu jsme naštěstí porazili,“ podotkl polomský útočník.

Jak již bylo zmíněno, Tomáš Gebauer je odchovancem Slezského FC Opava. V klubu z Městských sadů prošel mládežnickými kategoriemi, zahrál si za béčko, dokonce se zapojil i do přípravy prvního týmu. „Do prvního týmu jsem nakoukl za trenérů Mazury a Skuhravého. Jednou jsem se dostal i na lavičku ve druhé lize. Více šancí jsem nedostal, Opava měla kvalitnější hráče,“ uznal Tomáš Gebauer.

Po odchodu z Opavy kopal třetí ligu za Dolní Benešov. „Na Benešov vzpomínám taky rád. Měli jsme v kabině dobrou partu. Namátkou vzpomenu Filipa Labudu, Ondru Moravce nebo Ondru Adamíka. Skončil jsem v době, kdy se tým odhlásil v rozehraném ročníku z MSFL a odešel do Pusté Polomi,“ vylíčil Tomáš Gebauer.

Na otázku, zda pro něj není krajský přebor málo, Tomáš Gebauer odpověděl: „Mám už nějaký věk a jiné priority. Fotbal chci hrát pro radost. V Pusté Polomi mě to naplňuje. Máme dobrou partu, trenéra, výsledky. Třeba si zahraji divize za Polom. Jen diváků by mohlo chodit více.“